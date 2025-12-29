Посеред Києва невідомий пограбував ветерана ЗСУ на протезі
- У Києві чоловік посеред вулиці пограбував ветерана ЗСУ, вирвавши у нього телефон.
- Злочинця швидко ідентифікували, ним виявився 42-річний місцевий мешканець, якому загрожує до 10 років в'язниці.
У Подільському районі Києва чоловік просто посеред вулиці пограбував ветерана ЗСУ на протезі. Він вирвав з рук потерпілого телефон і втік.
Однак, його особу швидко встановили. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Києва.
Що відомо про пограбування військового?
Про крадіжку повідомив 22-річний потерпілий, мешканець Києва.
Він вигулював собаку на проспекті Європейського Союзу, коли раптом невідомий викрав його телефон.
Заявник – ветеран ЗСУ та має протез ноги.
Особу злодія швидко встановили. Ним виявився 42-річний місцевий мешканець.
Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. Наразі він перебуває під вартою.
