Россия распространила видео с оккупантом и триколором в Купянске: в ВСУ объяснили, что происходит
- Российское Минобороны опубликовало видео с военным и флагом России в Купянске.
- Как оказывается, россияне переодеваются в гражданское и проникают в город для пропагандистских целей.
Российское минобороны в среду, 3 сентября, опубликовало видео с дрона, снятое в Купянске Харьковской области. На нем видно якобы военного с российским флагом.
Эту ситуацию прокомментировал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко Общественному, передает 24 Канал.
Есть ли оккупанты в Купянске?
Россияне заявили, что якобы "контролируют около половины города". На видео показан центр Купянска, местный стадион, электрическая подстанция, телебашня.
Однако, это просто российская информационная кампания.
Ее солдаты переодеваются в гражданскую форму одежды, пытаются просачиваться в сам город с одной задачей: не для захвата города, а сделать красивую фотографию с российской тряпкой. Поэтому на сегодня ситуация в Купянске максимально контролируемая. Оккупанты блокированы на северо-западной окраине,
– объяснил "Ахиллес".
Россияне, переодетые в гражданское, в гражданском просачиваются через зеленые насаждения. Их или берут в плен, или ликвидируют.
Отмечается, что только в течение недели-полторы удалось взять в плен несколько десятков оккупантов.
Какова ситуация на Харьковщине?
В Генштабе рассказали о ситуации на Харьковщине за сутки 2 сентября. В частности, на Северо-Слобожанском, а также и на Курском направлениях ВСУ отбили 8 атак россиян, на Южно-Слобожанском – 10 атак вблизи населенных пунктов Красное Первое и Волчанск, на Купянском – 12 атак вблизи населенных пунктов Купянск, Петропавловка, а также вблизи Моначиновки.
2 сентября в DeepState сообщили, что российские войска продвинулись вблизи Каменки в Харьковской области.
Между тем в ISW писали о о продвижении врага к центральной части Мирового, что к северо-западу от Купянска. Вероятно, оккупанты захватили этот населенный пункт.