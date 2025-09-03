Эту ситуацию прокомментировал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко Общественному, передает 24 Канал.

Есть ли оккупанты в Купянске?

Россияне заявили, что якобы "контролируют около половины города". На видео показан центр Купянска, местный стадион, электрическая подстанция, телебашня.

Однако, это просто российская информационная кампания.

Ее солдаты переодеваются в гражданскую форму одежды, пытаются просачиваться в сам город с одной задачей: не для захвата города, а сделать красивую фотографию с российской тряпкой. Поэтому на сегодня ситуация в Купянске максимально контролируемая. Оккупанты блокированы на северо-западной окраине,

– объяснил "Ахиллес".

Россияне, переодетые в гражданское, в гражданском просачиваются через зеленые насаждения. Их или берут в плен, или ликвидируют.

Отмечается, что только в течение недели-полторы удалось взять в плен несколько десятков оккупантов.

Какова ситуация на Харьковщине?