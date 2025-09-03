Цю ситуацію прокоментував командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко Суспільному, передає 24 Канал.

Чи є окупанти у Куп'янську?

Росіяни заявили, що нібито "контролюють близько половини міста". На відео показаний центр Куп'янська, місцевий стадіон, електрична підстанція, телевежа.

Однак, це просто російська інформаційна кампанія Росії.

Її солдати перевдягаються у цивільну форму одягу, намагаються просочуватися в саме місто з однією задачею: не для захоплення міста, а зробити гарну фотографію з російською ганчіркою. Тому на сьогодні ситуація в Куп'янську максимально контрольована. Окупанти блоковані на північно-західній околиці,

– пояснив "Ахіллес".

Росіяни, переодягнені у цивільне, у цивільному просочуються через зелені насадження. Їх або беруть у полон, або ліквідовують.

Зазначається, що лише впродовж тижня-півтора вдалося взяти у полон кілька десятків окупантів.

Яка ситуація на Харківщині?