Росія поширила відео з окупантом і триколором у Куп'янську: у ЗСУ пояснили, що відбувається
- Російське Міноборони опублікувало відео з військовим та прапором Росії у Куп'янську.
- Як виявляється, росіяни переодягаються у цивільне та проникають у місто для пропагандистських цілей.
Російське міноборони у середу, 3 вересня, опублікувало відео з дрона, зняте у Куп'янську на Харківщині. На ньому видно нібито військового з російським прапором.
Цю ситуацію прокоментував командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко Суспільному, передає 24 Канал.
Чи є окупанти у Куп'янську?
Росіяни заявили, що нібито "контролюють близько половини міста". На відео показаний центр Куп'янська, місцевий стадіон, електрична підстанція, телевежа.
Однак це просто російська інформаційна кампанія Росії.
Її солдати перевдягаються у цивільну форму одягу, намагаються просочуватися в саме місто з однією задачею: не для захоплення міста, а зробити гарну фотографію з російською ганчіркою. Тому на сьогодні ситуація в Куп'янську максимально контрольована. Окупанти блоковані на північно-західній околиці,
– пояснив "Ахіллес".
Росіяни, переодягнені у цивільне, просочуються через зелені насадження. Їх або беруть у полон, або ліквідовують.
Зазначається, що лише впродовж тижня-півтора вдалося взяти у полон кілька десятків окупантів.
Яка ситуація на Харківщині?
У Генштабі розповіли про ситуацію на Харківщині за добу 2 вересня. Зокрема, на Північно-Слобожанському, а також і на Курському напрямках ЗСУ відбили 8 атак росіян, на Південно-Слобожанському – 10 атак поблизу населених пунктів Красне Перше та Вовчанськ, на Куп'янському – 12 атак поблизу населених пунктів Куп'янськ, Петропавлівка, а також поблизу Моначинівки.
2 вересня у DeepState повідомили, що російські війська просунулися поблизу Кам'янки у Харківській області.
Тим часом в ISW писали про просування ворога до центральної частини Мирового, що на північний захід від Куп'янська. Ймовірно, окупанти захопили цей населений пункт.