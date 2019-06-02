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      Видео с аннексией Буковины опубликовали в сети: Матиос созывает силовиков

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      Матиос созывает на совещание силовиков из-за появления в сети видео с оккупацией Буковины
      Матиос созывает на совещание силовиков из-за появления в сети видео с оккупацией Буковины / Коллаж 24 канал

      Главный военный прокурор Анатолий Матиос созывает совещание с руководством МИД, Генштаба ВСУ, разведки Минобороны и СБУ из-за появления в сети провокационного видео. На нем Румыния аннексирует украинскую часть Буковины после начала широкомасштабной войны России против Украины.

      Соответствующее любительское видео под названием "Румыно-украинская война 2022" появилось на YouTube 26 мая. В ролике показано, как в 2022 году Румыния может для защиты своих граждан гибридно оккупировать Черновицкую область и часть Одесской.

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      Ускорением таких действий может стать активизация боевых действий на оккупированном Донбассе, аж до полномасштабного наступления российских оккупационных сил.

      Смотрите видео об оккупации Румынией украинской части Буковины:

      Информирую – буквально завтра (3 июня) лично внесу в Единый реестр досудебных расследований сведения о подготовке (понятными, но процессуально не установленными лицами) к совершению особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность Украинского государства,
      – написал Матиос на своей странице в Facebook.

      4 июня он планирует провести совещание с украинскими дипломатами и силовиками. По словам Матиос, все получат законные поручения в рамках уголовного производства.

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики МИД Украины СБУ Война на Донбассе Украина – Россия Новости Одессы Новости Черновцов Расследования Анатолий Матиос Румыния
      Источник: 24 канал
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