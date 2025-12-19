До последнего оборонял Харьковщину: на фронте погиб солдат из Киевской области Виталий Бойко
- На Харьковщине погиб старший солдат Виталий Бойко, выполняя боевые задачи.
- Виталий Бойко служил оператором радиоэлектронной борьбы.
На Харьковщине, выполняя боевые задачи по защите Украины погиб старший солдат итальян Бойко из Белой Церкви, что в Киевской области. Воин остался верен военной присяге до последнего вздоха.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белоцерковский городской совет.
Что известно о гибели Виталия Бойко из Киевской области?
Старший солдат Виталий Васильевич Бойко родился в 1992 году. Он присоединился к войску, чтобы защищать родное государство. Виталий Васильевич нес службу Украине в должности оператора отделения радиоэлектронной борьбы. Оборонял один из горячих направлений Харьковской области.
Виталий Бойоко оставался верным солдатом до последнего вздоха. Он погиб 13 ноября в районе Кутьковки.
Наш воин был верен военной Присяге на верность Украинскому народу. Склоним головы в скорби,
– говорится в сообщении.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Виталия Васильевича Бойко. Разделяем боль от потери и благодарим Героя за подвиг!
Защитники, которые отдали жизнь за каждого из нас
Недавно в Боярке Киевской области попрощались с солдатом Александром Вовкушевским. Защитник был родом из Мариуполя и воевал на Курщине в должности водителя штурмовой роты 425-го отдельного штурмового полка "Скала". Герой погиб еще в мае нынешнего года.
Также за свободу и независимость Украины положил жизнь доброволец из Болгарии Тодор Кузьмов. Он стал третьим болгарским добровольцем, который по официальным данным погиб в боях против России.
Соучредитель инициативы "Твоя кровь спасает" Тарас Целюх воевал на передовой и получил серьезные травмы. Из-за ранения он умер в госпитале 14 декабря. Тарас Целюх с псевдонимом "Колобок" запомнился не только как воин, но и как активный общественный деятель и участник Революции Достоинства и АТО.