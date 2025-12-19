До последнего оборонял Харьковщину: на фронте погиб солдат из Киевской области Виталий Бойко

На Харьковщине, выполняя боевые задачи по защите Украины погиб старший солдат итальян Бойко из Белой Церкви, что в Киевской области. Воин остался верен военной присяге до последнего вздоха.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белоцерковский городской совет.

Что известно о гибели Виталия Бойко из Киевской области?

Старший солдат Виталий Васильевич Бойко родился в 1992 году. Он присоединился к войску, чтобы защищать родное государство. Виталий Васильевич нес службу Украине в должности оператора отделения радиоэлектронной борьбы. Оборонял один из горячих направлений Харьковской области.

Виталий Бойоко оставался верным солдатом до последнего вздоха. Он погиб 13 ноября в районе Кутьковки.

Наш воин был верен военной Присяге на верность Украинскому народу. Склоним головы в скорби,

– говорится в сообщении.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Виталия Васильевича Бойко. Разделяем боль от потери и благодарим Героя за подвиг!

Защитники, которые отдали жизнь за каждого из нас