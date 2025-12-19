До останнього обороняв Харківщину: на фронті загинув солдат з Київщини Віталій Бойко
- На Харківщині загинув старший солдат Віталій Бойко, виконуючи бойові завдання.
- Віталій Бойко служив оператором радіоелектронної боротьби.
На Харківщині, виконуючи бойові завдання із захисту України загинув старший солдат італій Бойко з Білої Церкви, що в Київській області. Воїн залишився вірним військовій присязі до останнього подиху.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Білоцерківську міську раду.
Що відомо про загибель Віталія Бойка з Київщини?
Старший солдат Віталій Васильович Бойко народився у 1992 році. Він долучився до війська, аби захищати рідну державу. Віталій Васильович ніс службу Україні на посаді оператора відділення радіоелектронної боротьби. Обороняв один з гарячих напрямків Харківської області.
Віталій Бойоко залишався вірним солдатом до останнього подиху. Він загинув 13 листопада в районі Кутьківки.
Наш воїн був вірним військовій Присязі на вірність Українському народу. Схилимо голови у скорботі,
– йдеться в повідомленні.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Віталія Васильовича Бойка. Розділяємо біль від втрати та дякуємо Герою за подвиг!
Захисники, які віддали життя за кожного з нас
Нещодавно в Боярці Київської області попрощалися з солдатом Олександром Вовкушевським. Захисник був родом з Маріуполя й воював на Курщині на посаді водія штурмової роти 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Герой загинув ще у травні нинішнього року.
Також за свободу та незалежність України поклав життя доброволець із Болгарії Тодор Кузьмов. Він став третім болгарським добровольцем, який за офіційними даними загинув у боях проти Росії.
Співзасновник ініціативи "Твоя кров рятує" Тарас Целюх воював на передовій та отримав серйозні травми. Через поранення він помер у шпиталі 14 грудня. Тарас Целюх на псевдо "Колобок" запам'ятався не лише як воїн, але і як активний громадський діяч та учасник Революції Гідності та АТО.