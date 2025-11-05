Стремился изгнать оккупанта с родной земли: под Покровском погиб полицейский Виталий Олейников

На войне с Россией погиб полицейский из Донецкой области Виталий Олейников. Жизнь защитника оборвалась 4 ноября во время выполнения боевого задания под Покровском.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Читайте также Защищал Украину возле Покровска: на войне погиб 32-летний воин Олег Колесник

На фронте погиб Виталий Олейников

Виталий Олейников был бойцом батальона полиции особого назначения (стрелковый) ГУНП в Донецкой области, рядовым полиции.

Он родился 19 мая 1988 года в Бердичеве Житомирской области. Виталий жил в Мариуполе, где и встретил российское вторжение в 2022 году. Впоследствии мужчина переехал в Краматорск, где позже добровольно вступил в стрелковый батальон полиции Донецкой области.

Больше всего полицейский стремился изгнать оккупанта с родной земли. В последнее время он вместе с собратьями держал оборону на самом горячем направлении – Покровском,

– рассказали в полиции.

Виталию было 37 лет. У защитника остались жена и двое детей, 12 и 17 лет.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Виталия Олейникова. Вечная память!

Они отдали свою жизнь за Украину