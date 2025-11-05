Прагнув вигнати окупанта з рідної землі: під Покровськом загинув поліцейський Віталій Олейніков
На війні з Росією загинув поліцейський з Донеччини Віталій Олейніков. Життя захисника обірвалося 4 листопада під час виконання бойового завдання під Покровськом.
На фронті загинув Віталій Олейніков
Віталій Олейніков був бійцем батальйону поліції особливого призначення (стрілецький) ГУНП в Донецькій області, рядовим поліції.
Він народився 19 травня 1988 року в Бердичеві Житомирської області. Віталій жив у Маріуполі, де й зустрів російське вторгнення у 2022 році. Згодом чоловік переїхав у Краматорськ, де пізніше добровільно вступив до стрілецького батальйону поліції Донеччини.
Понад усе поліцейський прагнув вигнати окупанта з рідної землі. Останнім часом він разом з побратимами тримав оборону на найгарячішому напрямку – Покровському,
– розповіли в поліції.
Віталію було 37 років. У захисника залишились дружина та двоє дітей, 12 і 17 років.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Віталія Олейнікова. Вічна пам'ять!
