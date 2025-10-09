Таджикистан расстелил перед Путиным, прибывшим туда с визитом, красную дорожку вместо того, чтобы задержать его по ордеру МКС. Если даже США в лице президента Трампа недавно так встречали Путина на Аляске, то ожидать другого отношения от Душанбе – не приходится.

Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог и эксперт-международник Максим Несвитайлов, озвучив собственное предположение, для чего российский диктатор приехал в Таджикистан.

Душанбе – площадка для примирения

Эксперт-международник высказал мнение, что для Владимира Путина Таджикистан – страна-посредник для его попытки наладить отношения с Азербайджаном. По словам Несвитайлова, глава Кремля очень хотел получить контакт с президентом этой страны Ильхамом Алиевым. В Душанбе эта встреча состоялась.

Это не тот оппонент в регионе, которого Россия хочет иметь. Поэтому вся эта поездка организована исключительно для этого и там ковры стелют с двух сторон: и для Алиева, и для Путина. Таджикистан находится в ситуации, когда у него выбор небольшой,

– озвучил политолог.

Несвитайлов объяснил, что страна-агрессор имеет значительное влияние на Таджикистан, ведь большой процент таджиков находятся на заработках в России. Именно они, присылая свои средства домой, существенно наполняют бюджет страны.

"Вторая страна, которая серьезно влияет на Таджикистан – Азербайджан. Поэтому Душанбе стал площадкой для примирения между Путиным и Алиевым", – считает Несвитайлов.

Возвращаясь к трактовке Международного уголовного суда (МУС), еще перед визитом Путина в Монголию (в сентябре 2024 года) там, как напомнил политолог, высказались, что в целом страны якобы и обязаны арестовывать его, но с другой – если он защищен дипломатическим иммунитетом, то это является своеобразным предохранителем.

