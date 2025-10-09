Таджикистан розстелив перед Путіним, який прибув туди з візитом, червону доріжку замість того, аби затримати його за ордером МКС. Якщо навіть США у особі президента Трампа нещодавно так зустрічали Путіна на Алясці, то очікувати іншого ставлення від Душанбе – не доводиться.

Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог і експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, озвучивши власне припущення, для чого російський диктатор приїхав до Таджикистану.

Душанбе – майданчик для примирення

Експерт-міжнародник висловив думку, що для Володимира Путіна Таджикистан – країна-посередник для його спроби налагодити відносини з Азербайджаном. Зі слів Несвітайлова, очільник Кремля дуже хотів отримати контакт з президентом цієї країни Їльхамом Алієвим. В Душанбе ця зустріч відбулась.

Це не той опонент в регіоні, якого Росія хоче мати. Тому вся ця поїздка організована виключно для цього і там килими стелять з двох боків: і для Алієва, і для Путіна. Таджикистан перебуває в ситуації, коли в нього вибір невеликий,

– озвучив політолог.

Несвітайлов пояснив, що країна-агресорка має значний вплив на Таджикистан, адже великий відсоток таджиків перебувають на заробітках в Росії. Саме вони, надсилаючи свої кошти додому, суттєво наповнюють бюджет країни.

"Друга країна, яка серйозно впливає на Таджикистан – Азербайджан. Тому Душанбе став майданчиком для примирення між Путіним і Алієвим", – вважає Несвітайлов.

Повертаючись до трактування Міжнародного кримінального суду (МКС), ще перед візитом Путіна до Монголії (у вересні 2024 року) там, як нагадав політолог, висловились, що загалом країни нібито й зобов'язані заарештовувати його, але з іншого – якщо він захищений дипломатичним імунітетом, то це є своєрідним запобіжником.

