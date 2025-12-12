Расстояние от россиян – чуть больше, чем 1 километр: где Зеленский записал видео в Купянске

Президент Владимир Зеленский посетил Купянск и записал видеообращение на фоне стелы возле города. Аналитики считают, что съемка происходила чуть больше, чем в километре от заблокированных подразделений России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на In Factum.

Где был Зеленский в Купянске?

В пятницу, 12 декабря, стало известно, что Владимир Зеленский посетил Купянское направление на Харьковщине. Он записал видеообращение на фоне городской стелы. По данным OSINT-исследователей, она расположена примерно в 1,15 километрах от российских позиций.

В то же время на карте DeepState, расстояние до "серой зоны" достигает около 500 метров.

Место записи видеообращения Зеленского / Фото из телеграмма In Factum

На въезде в Купянск с южной стороны по трассе Р07,

– добавили аналитики.

Что известно о визите Зеленского?