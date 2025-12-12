Відстань від росіян – трохи більше, ніж 1 кілометр: де Зеленський записав відео у Куп'янську

Президент Володимир Зеленський відвідав Куп'янськ та записав відеозвернення на фоні стели біля міста. Аналітики вважають, що зйомка відбувалась трохи більше, ніж за кілометр від заблокованих підрозділів Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на In Factum.

Де був Зеленський у Куп'янську?

У п'ятницю, 12 грудня, стало відомо, що Володимир Зеленський відвідав Куп'янський напрямок на Харківщині. Він записав відеозвернення на тлі міської стели. За даними OSINT-дослідників, вона розташована приблизно за 1,15 кілометра від російських позицій.

Водночас на карті DeepState, відстань до "сірої зони" сягає близько 500 метрів.

Місце запису відеозвернення Зеленського / Фото з телеграму In Factum

На в'їзді в Куп'янськ з південної сторони по трасі Р07,

– додали аналітики.

Що відомо про візит Зеленського?