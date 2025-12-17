Я до сих пор жду, когда Зеленский скажет нам то, что сказал Черчилль, – Грицак
- Профессор Ярослав Грицак считает, что Украине не хватает политической воли для весомых и необходимых изменений во время войны.
- Грицак ждет, когда Зеленский будет говорить с обществом честно, как Черчилль, признавая сложность ситуации.
Война для Украины является не только угрозой, но и шансом изменить траекторию развития государства, однако для этого не хватает политической воли, сохраняется откат.
Такое мнение в эксклюзивном интервью 24 Каналу высказал профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак, комментируя действия власти во время полномасштабной войны.
Что сказал Грицак о Зеленском?
По словам историка, если государство не способно меняться в условиях войны, его или уничтожает внешний враг, или собственное общество. В начале полномасштабной войны был принят ряд важных решений, но сейчас заметен откат.
Грицак оценивает работу власти на "твердую тройку" которой мало для победы. В то же время он отметил, что президент и правительство должны говорить с обществом честно и прямо, без попыток "успокаивать" или преуменьшать сложность ситуации.
Я до сих пор жду, когда Зеленский скажет то, что сказал Черчилль: "мы должны воевать, потому что нет выбора, цена войны высока, и я не могу обещать ничего, кроме крови, пота и слез, но я обещаю, что мы ее не проиграем",
– сказал профессор.
Последние заявления президента о войне
Владимир Зеленский заявил, что частью системы гарантий безопасности для Украины после завершения войны станет украинская армия. Военные будут получать совместное финансирование от партнерских стран.
Также недавно украинский президент прокомментировал возможность проведения выборов в Украине во время войны. По его словам, прежде всего обязательным условием для этого является прекращение огня.
Кроме вышеупомянутого, он заявил, что Россия теряет около 30 тысяч солдат убитыми ежемесячно. Зеленский отметил, что российские штурмы всегда очень кровавые, но Путин не считает своих убитых солдат.