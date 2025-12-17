Укр Рус
17 декабря, 11:54
Я до сих пор жду, когда Зеленский скажет нам то, что сказал Черчилль, – Грицак

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • Профессор Ярослав Грицак считает, что Украине не хватает политической воли для весомых и необходимых изменений во время войны.
  • Грицак ждет, когда Зеленский будет говорить с обществом честно, как Черчилль, признавая сложность ситуации.

Война для Украины является не только угрозой, но и шансом изменить траекторию развития государства, однако для этого не хватает политической воли, сохраняется откат.

Такое мнение в эксклюзивном интервью 24 Каналу высказал профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак, комментируя действия власти во время полномасштабной войны.

Что сказал Грицак о Зеленском?

По словам историка, если государство не способно меняться в условиях войны, его или уничтожает внешний враг, или собственное общество. В начале полномасштабной войны был принят ряд важных решений, но сейчас заметен откат.

Грицак оценивает работу власти на "твердую тройку" которой мало для победы. В то же время он отметил, что президент и правительство должны говорить с обществом честно и прямо, без попыток "успокаивать" или преуменьшать сложность ситуации.

Я до сих пор жду, когда Зеленский скажет то, что сказал Черчилль: "мы должны воевать, потому что нет выбора, цена войны высока, и я не могу обещать ничего, кроме крови, пота и слез, но я обещаю, что мы ее не проиграем", 
– сказал профессор.

Последние заявления президента о войне

  • Владимир Зеленский заявил, что частью системы гарантий безопасности для Украины после завершения войны станет украинская армия. Военные будут получать совместное финансирование от партнерских стран.

  • Также недавно украинский президент прокомментировал возможность проведения выборов в Украине во время войны. По его словам, прежде всего обязательным условием для этого является прекращение огня.

  • Кроме вышеупомянутого, он заявил, что Россия теряет около 30 тысяч солдат убитыми ежемесячно. Зеленский отметил, что российские штурмы всегда очень кровавые, но Путин не считает своих убитых солдат.