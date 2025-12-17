Я досі чекаю, коли Зеленський скаже нам те, що сказав Черчилль, – Грицак

Війна для України є не лише загрозою, а й шансом змінити траєкторію розвитку держави, однак для цього бракує політичної волі, зберігається відкат.

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу висловив професор Українського католицького університету Ярослав Грицак, коментуючи дії влади під час повномасштабної війни.

Що сказав Грицак про Зеленського?

За словами історика, якщо держава не здатна змінюватися в умовах війни, її або знищує зовнішній ворог, або власне суспільство. На початку повномасштабної війни було ухвалено низку важливих рішень, але зараз помітний відкат.

Грицак оцінює роботу влади на "тверду трійку" якої замало для перемоги. Водночас він наголосив, що президент і уряд мають говорити з суспільством чесно й прямо, без спроб "заспокоювати" чи применшувати складність ситуації.

Я досі чекаю, коли Зеленський скаже те, що сказав Черчіль: "ми мусимо воювати, бо не маємо вибору, ціна війни висока, і я не можу обіцяти нічого, окрім крові, поту і сліз, але я обіцяю, що ми її не програємо",

– сказав професор.

Останні заяви президента щодо війни