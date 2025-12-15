Рівень довіри – динамічний. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає 24 Канал.

Що відомо про результати опитування?

Опитування провели з 26 листопада по 13 грудня. За даними соціологів, баланс довіри – недовіри збільшився на 29%. На початку жовтня показники довіри були майже ідентичними нинішнім.

Водночас у КМІС зазначають, що рівень довіри є динамічним: серед опитаних наприкінці листопада Зеленському довіряли 49%, тоді як серед респондентів, опитаних у грудні, – вже 63%, а в період 8 – 13 грудня – 65%.



Результати опитування українців про довіру до Зеленського / КМІС

Зверніть увагу! Опитування проводили методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів. У підконтрольних уряду регіонах України опитали 547 респондентів віком від 18 років. До вибірки не включали мешканців тимчасово окупованих територій та громадян, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. Формальна статистична похибка не перевищує 5,6%.

У КМІС повідомили, що планують опитати ще близько 500 респондентів із тими самими запитаннями.

Кому найбільше довіряють українці?