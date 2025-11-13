Зеленский приехал на фронт в Запорожской области: какие вопросы поднимали военные

Президент Зеленский 13 ноября посетил позиции украинских войск в Запорожье. Воины получили награды за защиту государства и его территориальной целостности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Смотрите также Путин хочет захватить Покровск, чтобы Трамп заставил Киев оставить Донбасс,– Зеленский

Как прошла поездка Зеленского в Запорожье?

Зеленский посетил воинов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, которые обороняют район Степногорска в Запорожье.

Много важных вопросов с военными обсудили. Прежде всего внимание боевым действиям на направлении, активизации штурмовых действий оккупантов в последнее время, в частности попыткам врага обойти наши оборонительные сооружения, используя особенности местности,

– сообщил президент.

Кроме того, он обсудил с военными особенности применения дронов "Вампир" и реализацию программ по закупке дронов за собственные средства бригад и за электронные баллы в рамках программы "Армия дронов.Бонус".

Зеленский посетил 128 бригаду: смотрите видео

Зеленский посетил также пункт управления 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг". Сейчас эти бойцы в составе 17-го корпуса обороняют Ореховское направление.

"Заслушал доклад об оперативной обстановке на этом направлении, активности врага и потерь оккупантов. Обсудил с военными решения, которые необходимы, чтобы усилить защиту Ореховского направления: комплектование личным составом, отдельные виды оружия и техники, в частности легкобронированной, оснащение системами РЭБ", – добавил президент.

Как и в предыдущем случае, обсуждалось развитие беспилотных подразделений и масштабирование положительного опыта бригады по применению наземных роботизированных комплексов для эвакуации раненых.

Зеленский посетил 65 бригаду: смотрите видео

Было также совещание по безопасности с военным командованием. Главное внимание посвятили:

оперативной обстановке на Юге,

задачам и кадровым мероприятиям для стабилизации ситуации в районе Ровнополья,

укреплению Степногорского направления,

эвакуации гражданских из определенных районов,

противовоздушной защите дорог, логистики, критической инфраструктуры Запорожья.

Совещание по безопасности в Запорожье: смотрите видео

Ситуация на Запорожье: последние новости