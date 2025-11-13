Зеленський приїхав на фронт у Запорізькій області: які питання підіймали військові

Президент Зеленський 13 листопада відвідав позиції українських військ на Запоріжжі. Воїни отримали нагороди за захист держави та її територіальної цілісності.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

Як пройшла поїздка Зеленського на Запоріжжя?

Зеленський відвідав воїнів 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, які обороняють район Степногірська на Запоріжжі.

Багато важливих питань із військовими обговорили. Передусім увага бойовим діям на напрямку, активізації штурмових дій окупантів останнім часом, зокрема спробам ворога обійти наші оборонні споруди, використовуючи особливості місцевості,

– повідомив президент.

Окрім того, він обговорив з військовими особливості застосування дронів "Вампір" та реалізацію програм із закупівлі дронів за власні кошти бригад і за електронні бали в межах програми "Армія дронів.Бонус".

Зеленський відвідав також пункт управління 65-ї окремої механізованої бригади "Великий Луг". Наразі ці бійці у складі 17-го корпусу обороняють Оріхівський напрямок.

"Заслухав доповідь щодо оперативної обстановки на цьому напрямку, активності ворога та втрат окупантів. Обговорив із військовими рішення, які необхідні, щоб посилити захист Оріхівського напрямку: комплектування особовим складом, окремі види зброї та техніки, зокрема легкоброньованої, оснащення системами РЕБ", – додав президент.

Як і у попередньому випадку, обговорювався розвиток безпілотних підрозділів і масштабування позитивного досвіду бригади щодо застосування наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених.

Була також безпекова нарада з військовим командуванням. Головну увагу присвятили:

оперативній обстановці на Півдні,

завданням і кадровим заходам для стабілізації ситуації в районі Рівнопілля,

укріпленню Степногірського напрямку,

евакуації цивільних із визначених районів,

протиповітряному захисту доріг, логістики, критичної інфраструктури Запоріжжя.

