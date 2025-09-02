Ряд СМИ сообщил о том, что из больницы в Днепре исчез 33-летний военнослужащий Владислав Нагорный. Это тот самый нацгвардеец, который 5 суток добирался до украинских позиций с перерезанным горлом.

Недавно его история вызвала общественный резонанс. В августе 2025 года под Покровском Владислав попал в плен к оккупантам. Он подвергся жестоким пыткам, а также стал свидетелем нечеловеческих издевательств над другими 7 военнослужащими. Защитникам отрезали части тел, а затем перерезали горло и сбрасывали в яму. Нацгвардейцу повезло выжить и добраться до своих, передает 24 Канал.

Что известно об исчезновении Владислава Нагорного из больницы?

Недавно медиа сообщили тревожную весть – Владислав Нагорный исчез из больницы Мечникова. Это произошло утром 30 августа. СМИ писали о том, что военного разыскивали правоохранители.

В полиции области Суспильному подтвердили, что жена защитника Виктория действительно обращалась в полицию по поводу исчезновения мужа.

2 сентября женщина сообщила изданию, что Владислава удалось найти.

"Нашли, он рядом со мной", – сказала она.

Напомним, что на основе показаний нацгвардейца Донецкая областная прокуратура начала расследование по факту жестокого обращения представителей российской армии с военнопленными.

Что известно о военных преступлениях россиян?