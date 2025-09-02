Недавно его история вызвала общественный резонанс. В августе 2025 года под Покровском Владислав попал в плен к оккупантам. Он подвергся жестоким пыткам, а также стал свидетелем нечеловеческих издевательств над другими 7 военнослужащими. Защитникам отрезали части тел, а затем перерезали горло и сбрасывали в яму. Нацгвардейцу повезло выжить и добраться до своих, передает 24 Канал.
Что известно об исчезновении Владислава Нагорного из больницы?
Недавно медиа сообщили тревожную весть – Владислав Нагорный исчез из больницы Мечникова. Это произошло утром 30 августа. СМИ писали о том, что военного разыскивали правоохранители.
В полиции области Суспильному подтвердили, что жена защитника Виктория действительно обращалась в полицию по поводу исчезновения мужа.
2 сентября женщина сообщила изданию, что Владислава удалось найти.
"Нашли, он рядом со мной", – сказала она.
Напомним, что на основе показаний нацгвардейца Донецкая областная прокуратура начала расследование по факту жестокого обращения представителей российской армии с военнопленными.
Что известно о военных преступлениях россиян?
Украинские разведчики перехватили разговор оккупантов. На записи слышно, как командир российских войск дает приказ своим подчиненным оторвать ноготь украинскому военнослужащему.
Российский военный расстрелял гражданского, который пытался эвакуироваться из поселка Удачное в Донецкой области, убив его из автоматического оружия.
29 июля враг нанес смертельный удар из РСЗО по селу Новоплатоновка на Харьковщине. Погибло 7 человек. Известно, что люди собрались, чтобы получить гуманитарную помощь, как в это время оккупанты обстреляли населенный пункт.