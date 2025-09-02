З лікарні Дніпра зникав військовий, якому росіяни перерізали горло: що відомо про інцидент
- 33-річний військовослужбовець Владислав Нагорний, який пережив катування у полоні росіян, зник з лікарні в Дніпрі.
- За пару днів захисника знайшли.
Низка ЗМІ повідомила про те, що з лікарні у Дніпрі зник 33-річний військовослужбовець Владислав Нагорний. Це той самий нацгвардієць, який 5 діб добирався до українських позицій із перерізаним горло.
Нещодавно його історія викликала суспільний резонанс. У серпні 2025 року під Покровськом Владислав потрапив у полон до окупантів. Він зазнав жорстоких катувань, а також став свідком нелюдських знущань над іншими 7 військовослужбовцями. Захисникам відрізали частини тіл, а потім перерізали горло і скидали у яму. Нацгвардійцю пощастило вижити і дістатися до своїх, передає 24 Канал.
Що відомо про зникнення Владислава Нагорного з лікарні?
Нещодавно медіа повідомили тривожну звістку – Владислав Нагорний зник з лікарні Мечникова. Це сталося вранці 30 серпня. ЗМІ писали про те, що військового розшукували правоохоронці.
У поліції області Суспільному підтвердили, що дружина захисника Вікторія справді зверталася до поліції щодо зникнення чоловіка.
2 вересня жінка повідомила виданню, що Владислава вдалося знайти.
"Знайшли, він поруч зі мною", – сказала вона.
Нагадаємо, що на основі показань нацгвардійця Донецька обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом жорстокого поводження представників російської армії з військовополоненими.
Що відомо про воєнні злочини росіян?
Українські розвідники перехопили розмову окупантів. На записі чути, як командир російських військ дає наказ своїм підлеглим відірвати ніготь українському військовослужбовцю.
Російський військовий розстріляв цивільного, який намагався евакуюватися із селища Удачне на Донеччині, вбивши його з автоматичної зброї.
29 липня ворог завдав смертельного удару з РСЗВ по селу Новоплатонівка на Харківщині. Загинуло 7 людей. Відомо, що люди зібрались, щоб отримати гуманітарну допомогу, як у цей час окупанти обстріляли населений пункт.
Розвідка здобула радіоперехоплення, у якому один з російських командирів обговорює підготовку до застосування хімічної зброї проти позицій ЗСУ. Після цього ворог наказує підлеглим добити уражених газом українських оборонців.
Окупанти, ймовірно, жорстоко стратили українського полоненого. На опублікованому у мережі відео видно, як людину прив'язали до мотоцикла і тягнули дорогою.
Український морський піхотинець Владислав Задорін розповів про тортури і голод у російському полоні, де він провів 679 днів.
Задорін та його товариші піддавалися жорстокому насильству і постійному голоду, змушені були їсти мишей, туалетний папір та інші непридатні для їжі речі.