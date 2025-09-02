Укр Рус
24 Канал Новини України З лікарні Дніпра зникав військовий, якому росіяни перерізали горло: що відомо про інцидент
2 вересня, 11:03
4

З лікарні Дніпра зникав військовий, якому росіяни перерізали горло: що відомо про інцидент

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • 33-річний військовослужбовець Владислав Нагорний, який пережив катування у полоні росіян, зник з лікарні в Дніпрі.
  • За пару днів захисника знайшли.

Низка ЗМІ повідомила про те, що з лікарні у Дніпрі зник 33-річний військовослужбовець Владислав Нагорний. Це той самий нацгвардієць, який 5 діб добирався до українських позицій із перерізаним горло.

Нещодавно його історія викликала суспільний резонанс. У серпні 2025 року під Покровськом Владислав потрапив у полон до окупантів. Він зазнав жорстоких катувань, а також став свідком нелюдських знущань над іншими 7 військовослужбовцями. Захисникам відрізали частини тіл, а потім перерізали горло і скидали у яму. Нацгвардійцю пощастило вижити і дістатися до своїх, передає 24 Канал.

Дивіться також Окупант розстріляв літнього чоловіка на Донеччині: момент вбивства потрапив на відео 

Що відомо про зникнення Владислава Нагорного з лікарні?

Нещодавно медіа повідомили тривожну звістку – Владислав Нагорний зник з лікарні Мечникова. Це сталося вранці 30 серпня. ЗМІ писали про те, що військового розшукували правоохоронці. 

У поліції області Суспільному підтвердили, що дружина захисника Вікторія справді зверталася до поліції щодо зникнення чоловіка.

2 вересня жінка повідомила виданню, що Владислава вдалося знайти.

"Знайшли, він поруч зі мною", – сказала вона.

Нагадаємо, що на основі показань нацгвардійця Донецька обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом жорстокого поводження представників російської армії з військовополоненими.

Що відомо про воєнні злочини росіян?

  • Українські розвідники перехопили розмову окупантів. На записі чути, як командир російських військ дає наказ своїм підлеглим відірвати ніготь українському військовослужбовцю.

  • Російський військовий розстріляв цивільного, який намагався евакуюватися із селища Удачне на Донеччині, вбивши його з автоматичної зброї.

  • 29 липня ворог завдав смертельного удару з РСЗВ по селу Новоплатонівка на Харківщині. Загинуло 7 людей. Відомо, що люди зібрались, щоб отримати гуманітарну допомогу, як у цей час окупанти обстріляли населений пункт.

  • Розвідка здобула радіоперехоплення, у якому один з російських командирів обговорює підготовку до застосування хімічної зброї проти позицій ЗСУ. Після цього ворог наказує підлеглим добити уражених газом українських оборонців.

  • Окупанти, ймовірно, жорстоко стратили українського полоненого. На опублікованому у мережі відео видно, як людину прив'язали до мотоцикла і тягнули дорогою.

  • Український морський піхотинець Владислав Задорін розповів про тортури і голод у російському полоні, де він провів 679 днів.
    Задорін та його товариші піддавалися жорстокому насильству і постійному голоду, змушені були їсти мишей, туалетний папір та інші непридатні для їжі речі.