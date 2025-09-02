Низка ЗМІ повідомила про те, що з лікарні у Дніпрі зник 33-річний військовослужбовець Владислав Нагорний. Це той самий нацгвардієць, який 5 діб добирався до українських позицій із перерізаним горло.

Нещодавно його історія викликала суспільний резонанс. У серпні 2025 року під Покровськом Владислав потрапив у полон до окупантів. Він зазнав жорстоких катувань, а також став свідком нелюдських знущань над іншими 7 військовослужбовцями. Захисникам відрізали частини тіл, а потім перерізали горло і скидали у яму. Нацгвардійцю пощастило вижити і дістатися до своїх, передає 24 Канал.

Що відомо про зникнення Владислава Нагорного з лікарні?

Нещодавно медіа повідомили тривожну звістку – Владислав Нагорний зник з лікарні Мечникова. Це сталося вранці 30 серпня. ЗМІ писали про те, що військового розшукували правоохоронці.

У поліції області Суспільному підтвердили, що дружина захисника Вікторія справді зверталася до поліції щодо зникнення чоловіка.

2 вересня жінка повідомила виданню, що Владислава вдалося знайти.

"Знайшли, він поруч зі мною", – сказала вона.

Нагадаємо, що на основі показань нацгвардійця Донецька обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом жорстокого поводження представників російської армії з військовополоненими.

Що відомо про воєнні злочини росіян?