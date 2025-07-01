Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

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Окупанти вчинили ще один воєнний злочин

Дмитро Лубінець заявив, що опубліковане відео свідчить про демонстративну жорстокість і черговий воєнний злочин росіян.

Омбудсмен вже відправив офіційні листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Росія діє як держава-терорист. І за кожен злочин має понести справедливу відповідальність,

– наголосив Лубінець.

Він додав, що йдеться про грубе порушення норм міжнародного гуманітарного права і Женевських конвенцій.