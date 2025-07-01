Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.
Читайте також Експерти ООН підтвердили, що теракт в Оленівці це ретельно спланований злочин Росії, – Лубінець
Окупанти вчинили ще один воєнний злочин
Дмитро Лубінець заявив, що опубліковане відео свідчить про демонстративну жорстокість і черговий воєнний злочин росіян.
Омбудсмен вже відправив офіційні листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Росія діє як держава-терорист. І за кожен злочин має понести справедливу відповідальність,
– наголосив Лубінець.
Він додав, що йдеться про грубе порушення норм міжнародного гуманітарного права і Женевських конвенцій.