Для введення в дію угоду потрібно якнайшвидше ратифікувати. Про це пише 24 Канал з посиланням на пост президента України.

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Україна з партнерами працює над створенням спеціального трибуналу для Росії

Як тільки угода пройде всі етапи – розпочнеться процес реального створення трибуналу для країни-агресорки. Рішення, яке вдалося втілити за допомогою Ради Європи, дозволить забезпечити притягнення до відповідальності росіян, які скоювали воєнні злочини під час конфлікту Росії та України.

Доручив також якнайшвидше опрацювати та внести на розгляд Верховної Ради України необхідні законодавчі зміни, щоб з нашого боку все було забезпечено на 100% заради повної реалізації угоди про створення трибуналу. Прошу народних депутатів розглянути це питання невідкладно,

– повідомив Зеленський.

Над запуском інституції працюватимуть зокрема команди Міністерства закордонних справ України та Офіс Президента України. Першочергово відомства працюватимуть з партнерами для впровадження угоди про створення трибуналу для Росії.

За словами Володимира Зеленського, Москва вже цього року може відчути, що розплата за агресію проти Україн є неминучою і що на міжнародному рівні дійсно розпочався юридичний процес для притягнення Росії до відповідальності.

Президент України додав, що всі країни, які хочуть мирного життя, вважають російську агресію злочином і вимагають невідворотного покарання для Росії.