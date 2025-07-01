Для введения в действие соглашение нужно как можно быстрее ратифицировать. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост президента Украины.

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Украина с партнерами работает над созданием специального трибунала для России

Как только соглашение пройдет все этапы – начнется процесс реального создания трибунала для страны-агрессора. Решение, что удалось воплотить с помощью Совета Европы, позволит обеспечить привлечение к ответственности россиян, которые совершали военные преступления во время конфликта России и Украины.

Поручил также как можно быстрее проработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины необходимые законодательные изменения, чтобы с нашей стороны все было обеспечено на 100% ради полной реализации соглашения о создании трибунала. Прошу народных депутатов рассмотреть этот вопрос безотлагательно,

– сообщил Зеленский.

Над запуском института будут работать в частности команды Министерства иностранных дел Украины и Офис Президента Украины. Первоначально ведомства будут работать с партнерами для внедрения соглашения о создании трибунала для России.

По словам Владимира Зеленского, Москва уже в этом году может почувствовать, что расплата за агрессию против Украины неизбежна и что на международном уровне действительно начался юридический процесс для привлечения России к ответственности.

Президент Украины добавил, что все страны, которые хотят мирной жизни, считают российскую агрессию преступлением и требуют неотвратимого наказания для России.