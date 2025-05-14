Там підтримали створення спецтрибуналу за злочин агресії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Марію Мезенцеву.

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Що відомо про створення спецтрибуналу для Росії

За даними Мезенцевої, рішення ухвалили сьогодні у Люксембурзі під час щорічного засідання Комітету міністрів Ради Європи.

Дуже дякую колегам з ОП та Кабміну за роботу та нашій делегації у ПАРЄ, що боролася за це рішення від самого початку,

– написала народна депутатка.

Зауважимо, що запуск спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії 9 травня у Львові підтримала низка дипломатів та очільників МЗС європейських країн. Зокрема, щодо цього схвально відгукнулася віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас, а також глави МЗС Польщі, Великої Британії, Іспанії, Бельгії та Естонії.

Цей трибунал повинен забезпечити притягнення до відповідальності людей, які причетні до російської агресії проти України.