Показала слабую позицию: Россия теряет влияние на Приднестровье, – СВР
- СВР сообщает о потере влияния Москвы на Приднестровье из-за слабой реакции на газовый кризис и роста зависимости региона от Евросоюза.
- Около 45% жителей Приднестровья поддерживают объединение с Молдовой, на фоне уменьшения экспорта в Россию и роста экспорта в страны ЕС.
Приднестровье в последнее время все меньше ориентируется на Россию после слабой реакции Москвы на газовый кризис, который произошел в январе этого года.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины. Там объяснили такие изменения в непризнанном регионе.
О чем свидетельствуют данные разведки?
Во время январского газового кризиса Россия не приняла никаких весомых мер. В СВР сообщают о росте зависимости региона от торговли с Европейским Союзом, что усилило поддержку идеи реинтеграции с Молдовой.
Как свидетельствует опрос, проведенный осенью 2024 года, 45 % жителей Приднестровья выступили за объединение с Молдовой, тогда как 38 % были против. Такую ситуацию усугубил провал Москвы в обеспечении энергоснабжения.
Напоминают, что помощь от "Газпрома" поступила только через месяц, в то время, как Кишинев быстро предоставил 3 миллиона кубометров газа, а ЕС выделил 30 миллионов евро, за что поблагодарил даже так называемый лидер Красносельский.
Сегодня 77% экспорта Приднестровья направляется в страны ЕС, тогда как торговля с Россией фактически обвалилась. Влияние кремлевской пропаганды также пошатнулось: за транзит газа через территорию Молдовы Тирасполь был вынужден пойти на уступки – освободить политических заключенных, демонтировать блокпосты и позволить трансляцию национального телеканала Moldova1,
– говорится в сообщении.
Что известно о газовом кризисе?
- В начале года Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию в Молдову и Европу, о чем предупреждали задолго до такого решения. Из-за этого кризис в энергосистеме Приднестровья обострился.
- Уже 27 января Кишинев объявил о предоставлении 3 миллионов кубических метров газа Приднестровью, финансирование для которого предоставит Еврокомиссия. Вместе с этим, Европейский Союз предложил Молдове пакет помощи.
- Впоследствии, в начале февраля, на территорию Приднестровья начал поступать кредитный газ из Молдовы под контролем ЕС. За это президент так называемой республики Красносельский поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен.