Придністров'я останнім часом дедалі менше орієнтується на Росію після слабкої реакції Москви на газову кризу, яка відбулася у січні цього року.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України. Там пояснили такі зміни у невизнаному регіоні.

Дивіться також Заводи зупиняються, а борги ростуть: ще одна галузь в Росії зазнає краху

Про що свідчать дані розвідки?

Під час січневої газової кризи Росія не вжила жодних вагомих заходів. У СЗР повідомляють про зростання залежності регіону від торгівлі з Європейським Союзом, що посилило підтримку ідеї реінтеграції з Молдовою.

Як свідчить опитування, проведене восени 2024 року, 45 % жителів Придністров’я виступили за об’єднання з Молдовою, тоді як 38 % були проти. Таку ситуацію погіршив провал Москви у забезпеченні енергопостачання.

Нагадують, що допомога від "Газпрому" надійшла лише через місяць, в той час, як Кишинів швидко надав 3 мільйони кубометрів газу, а ЄС виділив 30 мільйонів євро, за що подякував навіть так званий лідер Красносельський.

Сьогодні 77 % експорту Придністров’я спрямовується до країн ЄС, тоді як торгівля з Росією фактично обвалилася. Вплив кремлівської пропаганди також похитнувся: за транзит газу через територію Молдови Тирасполь був змушений піти на поступки – звільнити політичних в’язнів, демонтувати блокпости та дозволити трансляцію національного телеканалу Moldova1,

– ідеться у повідомленні.

Що відомо про газову кризу?