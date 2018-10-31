12:44
31 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Адмирал Кузнецов" на дне. Российский хитяра об опасности Хэллоуина
      Вєсті Кремля
      21:26, 30 октября
      Вести. UА. Божественные деньги Новинского. Оператор call-центра Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, 30 октября
      Мыльный пузырь Каськива: захваченные земли на Закарпатье могут не вернуть даже после суда
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE

      Вместо "агента ФСБ" Холодногорским районом руководит подозреваемая в фальсификации деклараций

      38 Читати новину українською
      Геннадий Кернес
      Геннадий Кернес / kh.depo.ua

      В Харькове курирует деятельность Холодногорской райадминистрации города Татьяна Цибульник

      Как передает Depo.Харьков, соответствующая видеозапись, где Цибульник читает якобы распоряжение Харьковского городского председателя Геннадия Кернеса о своем назначении, вчера, 30 октября, обнародовали в "Фейсбук".

      "С целью обеспечения выполнения основных задач и реализации функций местного самоуправления на территории Холодногорского района города Харьков, учитывая территориальное расположение Холодногорского и Новобаварского районов, руководствуясь статьями 42, 59 Закона Украины "О местном самоуправлении", на время отсутствия на работе главы администрации Холодногорского района Харьковского городского совета координацию работы администрации района временно возложить на главу администрации Новобаварской районной администрации Харьковского городского совета. Это распоряжение Харьковского городского председателя", - сказала Цибульник.

      Соответствующее распоряжение Кернеса на сайте Харьковского горсовета не опубликовано. Кроме этого, обнаружить документ в Едином городском реестре актов также не удалось.

      Пресс-служба Харьковского горсовета, на это время также не предоставила никаких комментариев по этому поводу.

      Как передает Depo.Харьков, соответствующая видеозапись, где Цибульник читает якобы распоряжение Харьковского городского председателя Геннадия Кернеса о своем назначении, вчера, 30 октября, обнародовали в "Фейсбук".

      "С целью обеспечения выполнения основных задач и реализации функций местного самоуправления на территории Холодногорского района города Харьков, учитывая территориальное расположение Холодногорского и Новобаварского районов, руководствуясь статьями 42, 59 Закона Украины "О местном самоуправлении", на время отсутствия на работе главы администрации Холодногорского района Харьковского городского совета координацию работы администрации района временно возложить на главу администрации Новобаварской районной администрации ХарьковскСправка Depo.Харьков. 29 марта 2018 года правоохранители по санкции суда провели обыск в кабинете председателя Новобаварской районной администрации города Харькова Татьяны Цибульник. Обыск проводился в рамках уголовного производства, начатого по ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

      В кабинете Цибульник, в том числе, были обнаружены материалы, свидетельствующие о подготовке социсследования в пользу харьковской власти.

      Следователи прокуратуры, 21 июня, сообщили Цибульник о подозрении по ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации). По данным следствия, речь идет о драгоценности стоимостью более 600 тыс. грн. Указанные ценности были изъяты во время обыска в рамках расследования другого производства.

      Сейчас Цибульник имеет меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

      3 октября 2018 года стало известно, что СБУ разоблачила и задокументировала деятельность председателя Холодногорского районной администрации Максима Мусеева, который во время пребывания в 2015 году на территорию временно оккупированного Крыма был завербован ФСБ России. Кроме того, задокументирован факт наличия у харьковского чиновника двойного гражданства.ого городского совета. Это распоряжение Харьковского городского председателя", - сказала Цибульник.

      Соответствующее распоряжение Кернеса на сайте Харьковского горсовета не опубликовано. Кроме этого, обнаружить документ в Едином городском реестре актов также не удалось.

      Пресс-служба Харьковского горсовета, на это время также не предоставила никаких комментариев по этому поводу.

      Мусееву сообщено о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Его объявили в розыск. Мусеев отстранен от должности председателя Холодногорской райадминистрации Харькова.

       

      Теги: Новости политики Новости Харькова Геннадий Кернес
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Призначення київського губернатора Терещука – кому це вигідно
      сегодня , 12:02 Призначення київського губернатора Терещука – кому це вигідно
      Артем Овдієнко
      Коллективная ответственность: кто создает все, что нам не нравится
      сегодня , 10:00 Коллективная ответственность: кто создает все, что нам не нравится
      Павло Казарін
      Хэллоуин-2018: когда и как отмечают жуткий праздник
      сегодня , 09:00 Хэллоуин-2018: когда и как отмечают жуткий праздник
      66627
      Министерству обороны Украины не нужны новые БТР?
      сегодня , 08:40 Министерству обороны Украины не нужны новые БТР?
      Андрій Воропаєв
      Меркель уходит: кто может стать следующим канцлером Германии
      30 октября , 21:04 Меркель уходит: кто может стать следующим канцлером Германии
      Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
       29 ноября 2017 , 19:17
      Российский журналист разоблачил двойника Путина
       26 июня 2015 , 16:44
      О чем говорили на украинском завтраке в Давосе
       19 января 2017 , 18:45 1
      МВД получило доступ к поддельным документам Аграрной партии, переданных в Минюст
       29 октября , 17:06
      В Мали выбирают президента среди 24 кандидатов
       29 июля , 17:10
      Венесуэла выдворила поверенную в делах Эквадора
       19 октября , 02:45
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук