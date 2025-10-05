5 октября оккупанты совершили массированную атаку на Львов. Враг использовал для удара дроны и ракеты. В городе загорелся ряд пожаров.

Мэр Львова призвал горожан на всякий случай закрыть окна, чтобы уберечься от дыма и вредных испарений. Также он сообщил, где произошел один из пожаров, передает 24 Канал.

Что известно о поражении парка Sparrow?

По словам Садового, во Львове горит индустриальный парк Sparrow.

Предварительно информации о пострадавших нет. Это гражданский объект, без какой-либо милитарной составляющей,

– подчеркнул чиновник.

Справка: Индустриальный парк Sparrow – это современный производственно-логистический комплекс, созданный в пределах Львова, в промышленной зоне "Сигновка". Его инициатором и застройщиком является частная компания Sparrow Industries. Парк охватывает площадь около 19 гектаров и входит в государственный реестр индустриальных парков Украины. Здесь возводят производственные и логистические помещения класса "А", то есть современные ангары с высокими техническими стандартами, энергоэффективностью и удобной внутренней инфраструктурой. Основное направление – это размещение предприятий разных отраслей: от легкой промышленности, деревообработки и пищевого производства до логистики и складов городского типа. Строительство началось в 2021 году. По состоянию на 2025 год завершено несколько очередей – уже введены в эксплуатацию десятки тысяч квадратных метров производственных площадей, парк стал местом работы сотен людей.

Отметим, что во Львове часть жителей остается без электроснабжения. Также временно приостановил работу общественный транспорт.

Какие последствия массированной атаки на Украину 5 октября?