5 жовтня окупанти здійснила масовану атаку на Львів. Ворог використав для удару дрони і ракети. У місті спалахнула низка пожеж.

Мер Львова закликав містян про всяк випадок зачинити вікна, щоб вберегтися від диму та шкідливих випарів. Також він повідомив, де сталася одна із пожеж, передає 24 Канал.

Що відомо про ураження парку Sparrow?

За словами Садового, у Львові горить індустріальний парк Sparrow.

Попередньо, інформації про постраждалих немає. Це цивільний об'єкт, без будь-якої мілітарної складової,

– наголосив чиновник.

Довідка: Індустріальний парк Sparrow – це сучасний виробничо-логістичний комплекс, створений у межах Львова, у промисловій зоні "Сигнівка". Його ініціатором і забудовником є приватна компанія Sparrow Industries. Парк охоплює площу близько 19 гектарів і входить до державного реєстру індустріальних парків України. Тут зводять виробничі та логістичні приміщення класу "А", – тобто сучасні ангари з високими технічними стандартами, енергоефективністю та зручною внутрішньою інфраструктурою. Основний напрям – це розміщення підприємств різних галузей: від легкої промисловості, деревообробки й харчового виробництва до логістики та складів міського типу. Будівництво розпочалося у 2021 році. Станом на 2025 рік завершено кілька черг – уже введено в експлуатацію десятки тисяч квадратних метрів виробничих площ, парк став місцем роботи для сотень людей.