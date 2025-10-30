Во всех областях Украины – снова действуют графики почасовых отключений

Во всех регионах вынужденно возобновляется применение мер ограничения потребления в связи с и сложной ситуацией в украинской энергосистеме.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго. Там также назвали время, до которого будут действовать графики почасовых отключений.

Где и когда не будет света?

В Укрэнерго обнародовали обновленную информацию относительно отключений света по территории страны.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме – во всех регионах Украины вынужденно возобновляется применение мер ограничения потребления,

– говорится в сообщении.

Согласно обнародованной информации, графики почасовых отключений будут действовать с 15:00 до 22:00, объем ограничений охватит он от 1 до 2 очередей. Причиной отключений называют последствия массированной атаки 30 октября.

Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Энергетики призывают экономно потреблять электроэнергию после восстановления.