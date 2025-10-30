Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго. Там также назвали время, до которого будут действовать графики почасовых отключений.
Где и когда не будет света?
В Укрэнерго обнародовали обновленную информацию относительно отключений света по территории страны.
Из-за сложной ситуации в энергосистеме – во всех регионах Украины вынужденно возобновляется применение мер ограничения потребления,
– говорится в сообщении.