Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго. Там також назвали час, до якого діятимуть графіки погодинних відключень.
Де і коли не буде світла?
В Укренерго оприлюднили оновлену інформацію стосовно відключень світла по території країни.
Через складну ситуацію в енергосистемі – в усіх регіонах України вимушено поновлюється застосування заходів обмеження споживання,
– ідеться у повідомленні.
Згідно з оприлюдненою інформацією, графіки погодинних відключень діятимуть з 15:00 до 22:00, обсяг обмежень охопить він від 1 до 2 черг. Причиною відключень називають наслідки масованої атаки 30 жовтня.
Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Енергетики закликають ощадливо споживати електроенергію після відновлення.