В усіх областях України – знову діють графіки погодинних відключень

В усіх регіонах вимушено поновлюється застосування заходів обмеження споживання у зв'язку з і складною ситуацією в українській енергосистемі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго. Там також назвали час, до якого діятимуть графіки погодинних відключень.

Де і коли не буде світла?

В Укренерго оприлюднили оновлену інформацію стосовно відключень світла по території країни.

Через складну ситуацію в енергосистемі – в усіх регіонах України вимушено поновлюється застосування заходів обмеження споживання,

– ідеться у повідомленні.

Згідно з оприлюдненою інформацією, графіки погодинних відключень діятимуть з 15:00 до 22:00, обсяг обмежень охопить він від 1 до 2 черг. Причиною відключень називають наслідки масованої атаки 30 жовтня.

Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Енергетики закликають ощадливо споживати електроенергію після відновлення.

Що цьому передувало?