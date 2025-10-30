В усіх областях України – знову діють графіки погодинних відключень
- Графіки погодинних відключень діятимуть з 15:00 до 22:00, охоплюючи від 1 до 2 черг, причина – наслідки атаки 30 жовтня.
- Енергетики закликають стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго та ощадливо споживати електроенергію.
В усіх регіонах вимушено поновлюється застосування заходів обмеження споживання у зв'язку з і складною ситуацією в українській енергосистемі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго. Там також назвали час, до якого діятимуть графіки погодинних відключень.
Де і коли не буде світла?
В Укренерго оприлюднили оновлену інформацію стосовно відключень світла по території країни.
Через складну ситуацію в енергосистемі – в усіх регіонах України вимушено поновлюється застосування заходів обмеження споживання,
– ідеться у повідомленні.
Згідно з оприлюдненою інформацією, графіки погодинних відключень діятимуть з 15:00 до 22:00, обсяг обмежень охопить він від 1 до 2 черг. Причиною відключень називають наслідки масованої атаки 30 жовтня.
Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Енергетики закликають ощадливо споживати електроенергію після відновлення.
Що цьому передувало?
Зранку 30 жовтня у всіх регіонах України вводили обмеження використання електроенергії через масовану атаку. Але вже о 10:22 графіки погодинних відключень скасували для побутових споживачів.
Відомо, що вночі Росія, зокрема, атакувала критичну інфраструктуру Вінницької області. Внаслідок влучань є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури, житлових будинків, транспортних засобів.
Також російські удари на об'єкти критичної інфраструктури сталися у відразу кількох областях. Внаслідок цього є серйозні пошкодження обладнання ТЕС. Наразі тривають роботи над усуненням наслідків.