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Во Львов прибыла Пэрис Хилтон: фото

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Известная американская модель, актриса и певица Пэрис Хилтон прибыла во Львов. Ее пригласили на торжественное открытие реконструированного отеля в городе.

Торжественные мероприятия по случаю открытия запланированы на субботу, 31 марта. Поэтому Пэрис Хилтон прибыла накануне, 30 марта. Самолет Пэрис Хилтон сел в международном аэропорту "Львов" в 20:50. Она летела рейсовым самолетом Стамбул – Львов, в Турцию добиралась из Лос-Анджелеса. Фото с ее встречи во львовском аэропорту опубликовали Вика Балицкая и Ульяна Флишко.

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По прибытии во Львов она даже выложила фото в Instagram.

Just landed in #Lviv #Ukraine. Such a beautiful city

Публикация от Paris Hilton (@parishilton)

Кроме того, западные СМИ пишут, что Пэрис летит в Украину, чтобы сыграть DJ-сет на "благотворительном концерте" в пользу учреждения, помогающего матерям-одиночкам.

Стоит добавить, что Пэрис Хилтон в течение нескольких дней будет находиться в Украине со своим женихом – голливудским актером Крисом Зилком, дедушка которого украинец.

Теги: LifeStyle Фотоновости Новости Львова
Источник: 24 Канал
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