Во Львове дарят вторую жизнь историческим брам: фото, видео
Уже более года во Львове реставрируют брамы в исторической части города. Все – совместно с горсоветом и жителями домов.
Жители оплачивают 30% от общей суммы проекта, остальные 70% – из бюджета Львова. Как восстанавливают исторические брамы, выясняли журналисты 24 канала.
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Сантиметр за сантиметром на брамах недалеко от центра выжигают старые слои краски, их там минимум пять. Это – первоочередной этап реставрации.
Далее - полная очистка. Будем видеть абсолютно все формы дверей и всех деталей. Мастер-реставратор будет, собственно, дополнять утраченные детали,
- рассказал Олег Миколаишин, помощник мастера.
Мастерская Юрия начала реставрировать брамы с 2011 года. С тех пор из-под рук реставраторов вышли 50 обновленных дверей.
На брамах выжигают старые слои краски
"Даже бывает такое, что просят приехать померить ворота. Я приезжаю, а там старая брама. И просто начинаешь убеждать людей, объяснять, что они имеют и что они могут потерять", – пояснил реставратор металла Юрий Миколаишин.
Жители одного из львовских домов не хотели потерять свою деревянную браму. Поэтому еще в январе 2019 года отправились на программу города по софинансированию реставрации.
30% от стоимости проекта начали собирать аж в феврале. Два месяца собирали, так пенсионеры все, не богатые. Собрали все деньги, отдали и наконец дождались,
– рассказала Людмила Рубаха, жительница дома.
Опыт львовяне переняли от немецких коллег. В целом с начала этого года город в сотрудничестве с жителями отреставрировал уже 49 входных дверей в исторической части города.
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