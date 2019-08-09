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      Во Львове дарят вторую жизнь историческим брам: фото, видео

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      Уже более года во Львове реставрируют брамы в исторической части города. Все – совместно с горсоветом и жителями домов.

      Жители оплачивают 30% от общей суммы проекта, остальные 70% – из бюджета Львова. Как восстанавливают исторические брамы, выясняли журналисты 24 канала.

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      Сантиметр за сантиметром на брамах недалеко от центра выжигают старые слои краски, их там минимум пять. Это – первоочередной этап реставрации.

      Далее - полная очистка. Будем видеть абсолютно все формы дверей и всех деталей. Мастер-реставратор будет, собственно, дополнять утраченные детали,
      - рассказал Олег Миколаишин, помощник мастера.

      Мастерская Юрия начала реставрировать брамы с 2011 года. С тех пор из-под рук реставраторов вышли 50 обновленных дверей.

      Реставрація дверей у Львові
      На брамах выжигают старые слои краски

      "Даже бывает такое, что просят приехать померить ворота. Я приезжаю, а там старая брама. И просто начинаешь убеждать людей, объяснять, что они имеют и что они могут потерять", – пояснил реставратор металла Юрий Миколаишин.

      Жители одного из львовских домов не хотели потерять свою деревянную браму. Поэтому еще в январе 2019 года отправились на программу города по софинансированию реставрации.

      30% от стоимости проекта начали собирать аж в феврале. Два месяца собирали, так пенсионеры все, не богатые. Собрали все деньги, отдали и наконец дождались,
      – рассказала Людмила Рубаха, жительница дома.

      Опыт львовяне переняли от немецких коллег. В целом с начала этого года город в сотрудничестве с жителями отреставрировал уже 49 входных дверей в исторической части города.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Львова
      Источник: 24 канал
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