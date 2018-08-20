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Во Львове избили трансгендерную женщину: фото нападавшего

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Анастасия-Ева Кристель Домани.
Анастасия-Ева Кристель Домани. / the-village.com.ua

Во Львове неизвестный мужчина напал на трансгендерную женщину Анастасию-Еву Кристель Домани.

Об этом сообщает сама пострадала.

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"Вчера меня избили, впервые в жизни, на почве ненависти и из-за моей гендерной идентичности", – заявила Анастасия-Ева Кристель Домани.

Она отметила, что нападение произошло в трамвае.

Мужчина начал громко обсуждать мою внешность, кричать "что это зашло?" и подсел на свободное справа от меня сиденья. Хватал за локти и угрожал. На полуслове он бьет меня в правую часть скул, очки разбиваются. Потом еще два удара – в лоб и голову,
– написала Кристель Домани.

Она отметила, что люди, которые находились в общественном транспорте никак не отреагировали на инцидент.

"Додумалась включить камеру и дрожащими руками успела сделать фото отморозка пока он не отвернулся, стоя на лестнице для выхода на остановке "Улица Северина Наливайко", – добавила пострадавшая.

Нападник на трансгендерну жінку
Фото нападавшего на Кристель Домани

После этого она сразу стала вызывать полицию. Впоследствии получила звонок, наряд не сможет оперативно прибыть на место происшествия, поэтому вместо этого лучше прийти в районный отдел Львовского городского управления МВД Украины Галицкого района. Кроме того, Кристель Домани сняла побои в травмпункте 8 городской клинической больницы.

Кристель Домани подчеркнула, что хочет возбуждения уголовного дела и суда над тем, кто её обидел.

Напомним, в субботу вечером, 30 июня, в Кривом Роге неизвестные напали на главу организационного комитета фестиваля "КривбасПрайд" Бориса Золотченка.

Теги: Новости Украины Полиция ЛГБТ Новости Львова
Источник: 24 Канал
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