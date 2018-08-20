Во Львове избили трансгендерную женщину: фото нападавшего

Во Львове неизвестный мужчина напал на трансгендерную женщину Анастасию-Еву Кристель Домани.

Об этом сообщает сама пострадала.

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"Вчера меня избили, впервые в жизни, на почве ненависти и из-за моей гендерной идентичности", – заявила Анастасия-Ева Кристель Домани.

Она отметила, что нападение произошло в трамвае.

Мужчина начал громко обсуждать мою внешность, кричать "что это зашло?" и подсел на свободное справа от меня сиденья. Хватал за локти и угрожал. На полуслове он бьет меня в правую часть скул, очки разбиваются. Потом еще два удара – в лоб и голову,

– написала Кристель Домани.

Она отметила, что люди, которые находились в общественном транспорте никак не отреагировали на инцидент.

"Додумалась включить камеру и дрожащими руками успела сделать фото отморозка пока он не отвернулся, стоя на лестнице для выхода на остановке "Улица Северина Наливайко", – добавила пострадавшая.



Фото нападавшего на Кристель Домани

После этого она сразу стала вызывать полицию. Впоследствии получила звонок, наряд не сможет оперативно прибыть на место происшествия, поэтому вместо этого лучше прийти в районный отдел Львовского городского управления МВД Украины Галицкого района. Кроме того, Кристель Домани сняла побои в травмпункте 8 городской клинической больницы.

Кристель Домани подчеркнула, что хочет возбуждения уголовного дела и суда над тем, кто её обидел.

Напомним, в субботу вечером, 30 июня, в Кривом Роге неизвестные напали на главу организационного комитета фестиваля "КривбасПрайд" Бориса Золотченка.