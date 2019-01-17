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      Во Львове умер мужчина от страшной инфекции, которую переносят крысы

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      От лептоспироза во Львове умер мужчина
      От лептоспироза во Львове умер мужчина / pixabay.com

      11 января умер 54-летний львовянин, у которого диагностировали тяжелую форму лептоспироза.

      Об этом сообщает пресс-служба Львовского областного лабораторного центра Минздрава.

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      Отмечается, что 9 января мужчину госпитализировали в реанимационное отделение Львовской областной клинической больницы в тяжелом состоянии.

      Лабораторные исследования подтвердили это заболевание. Источником инфекции вероятно были крысы. Врачи боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось, и 11 января он умер.

      Лептоспіроз
      Лептоспироз разносят крысы

      "При проведении эпидрасследования установлено, что в подвале дома, где проживал больной, было много крыс. Он накануне убирал в подвале, контактировал с предметами, которые, очевидно, были испачканы экскрементами грызунов. Скорее всего через повреждения кожи на руках лептоспиры (возбудители болезни) попали в кровь", – говорится в сообщении.

       
      Лептоспироз – что это?
      Это острая инфекционная болезнь, возбудителем которой является геномовид Leptospira interrogans sensu lato, рода Leptospira.

      Недомогание началось еще 3 января. Симптомы были такие, как при острых респираторных инфекциях: повышение температуры тела, слабость, ломота в теле.

      Лептоспіроз
      Лептоспироз: симптомы болезни

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      Теги: Инфекция Здоровье Лечение Новости Львова
      Источник: Здоровье 24
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