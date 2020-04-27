Во Львове врачам, заболевшим COVID-19, заплатят по 20 тысяч гривен – Садовый

По состоянию на 27 апреля коронавирус на Львовщине подтвердили e 358 человек, из них – 27 медицинских работников. Мэр Львова заявил, что они получат финансовую помощь от города.

Відповідне розпорядження Андрій Садовий підписав 27 квітня, зазначив мер Львова у телеграмі.

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У Львові 27 медичних працівників захворіли на коронавірус. Сьогодні підписав розпорядження, щоб кожен з них отримав по 20 тисяч гривень. Це найменше, що ми можемо зробити для людей, які рятують наше життя,

– написав Садовий.

Днями Садовий повідомив, що за квітень до бюджету Львова не надійде приблизно 70 мільйонів гривень. Тому у міськраді скротять кількість співробітників.

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