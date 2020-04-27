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      КОРОНАВИРУС COVID-19 ЗАДЕРЖАНИЕ ВЛАДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КИМ ЧЕН ЫН
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      КОРОНАВИРУС COVID-19 ЗАДЕРЖАНИЕ ВЛАДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КИМ ЧЕН ЫН

      Во Львове врачам, заболевшим COVID-19, заплатят по 20 тысяч гривен – Садовый

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      Коронавирус во Львове: больным COVID-19 врачам заплатят деньги
      Садовий про карантин у Львові / 24 канал

      По состоянию на 27 апреля коронавирус на Львовщине подтвердили e 358 человек, из них – 27 медицинских работников. Мэр Львова заявил, что они получат финансовую помощь от города.

      Відповідне розпорядження Андрій Садовий підписав 27 квітня, зазначив мер Львова у телеграмі.

      Актуально Садовий: Такого порядку на ринках, як під час карантину, ще ніколи не було

      У Львові 27 медичних працівників захворіли на коронавірус. Сьогодні підписав розпорядження, щоб кожен з них отримав по 20 тисяч гривень. Це найменше, що ми можемо зробити для людей, які рятують наше життя,
      – написав Садовий.

      Днями Садовий повідомив, що за квітень до бюджету Львова не надійде приблизно 70 мільйонів гривень. Тому у міськраді скротять кількість співробітників.

      Коронавірус у Львові: головне

      • Станом на 27 квітня на Львівщині зафіксували 358 випадків захворювання на коронавірус, з них 41 людина у Львові одужали, ще 12 – померли.
      • Влада міста почала домовлятися з готелями, які розташовані поблизу лікарень, аби там деякий час змогли жити лікарі.
      • Комендантської години у Львові не буде, однак людей просять сидіти вдома.
      • У Львові посилили карантинні заходи: усі торгові заклади, що не мають стратегічного значення для життєдіяльності львів'ян, закрили, не працюють ресторани, кафе та кав'ярні, торгово-розважальні центри.

       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Деньги Новости Украины Больница Новости Львова Коронавирус в Украине Здоровье Новости Здоровье Андрей Садовой
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