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      Во Львовской ОГА ответили, эвакуируют ли украинцев из Китая в Винниках

      - Читати новину українською
      Информацию о размещении эвакуированных украинцев из Китая во Львове опровергли / avianews.com

      Слухи о том, что самолет с эвакуированными украинцами из Китая может приземлиться во Львове, всполошили горожан. Возмущенные люди даже собрались на пикет под больницей в Винниках, где якобы должны принимать пациентов. Власти области такую информацию пока опровергли.

      Под больницей собрались примерно сто человек. Они боятся, что недуг может распространяться в городе, а медучреждение не обеспечено оборудованием для проведения карантина.

      Важно! Садовый призывает львовян не паниковать из-за эвакуации из Китая

      В облгосадминистрации отметили, что не получали официальных сообщений о том, что украинцев из Китая разместят именно во Львове. А эвакуация из медучреждения была лишь учениями.

      Речь не идет ни о никаком поселении, ни о никаком размещении туда больных коронавирусом. Это не имеет никакого отношения. Есть приказ Минздрава, который четко регламентирует порядок подготовки области к противодействию распространению этой опасной болезни,
      – сообщил заместитель председателя ЛОГА Иван Собко.

      Если все-таки эвакуация состоится, то больница будет под постоянной охраной. В самом помещении будут применять необходимые меры инфекционной безопасности: защитные костюмы, сжигание и обеззараживание отходов. А эвакуированные смогут покинуть место карантина через 14 дней, но только после того, как пройдут все необходимые процедуры и проверки.


      Міфи та правда про коронавірус / Картинка 24 каналу
      Правда и мифы о коронавирусе / инфографика 24 канала

      Подробнее смотрите в видео 24 канала:


       

      Трансферы команд УПЛ: зима 2020
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      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Украины Коронавирус 2020 Новости Львова Новости Здоровье Китай
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