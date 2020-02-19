Во Львовской ОГА ответили, эвакуируют ли украинцев из Китая в Винниках

Слухи о том, что самолет с эвакуированными украинцами из Китая может приземлиться во Львове, всполошили горожан. Возмущенные люди даже собрались на пикет под больницей в Винниках, где якобы должны принимать пациентов. Власти области такую информацию пока опровергли.

Под больницей собрались примерно сто человек. Они боятся, что недуг может распространяться в городе, а медучреждение не обеспечено оборудованием для проведения карантина.

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В облгосадминистрации отметили, что не получали официальных сообщений о том, что украинцев из Китая разместят именно во Львове. А эвакуация из медучреждения была лишь учениями.

Речь не идет ни о никаком поселении, ни о никаком размещении туда больных коронавирусом. Это не имеет никакого отношения. Есть приказ Минздрава, который четко регламентирует порядок подготовки области к противодействию распространению этой опасной болезни,

– сообщил заместитель председателя ЛОГА Иван Собко.

Если все-таки эвакуация состоится, то больница будет под постоянной охраной. В самом помещении будут применять необходимые меры инфекционной безопасности: защитные костюмы, сжигание и обеззараживание отходов. А эвакуированные смогут покинуть место карантина через 14 дней, но только после того, как пройдут все необходимые процедуры и проверки.





Правда и мифы о коронавирусе / инфографика 24 канала

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