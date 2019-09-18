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      Во львовском училище старшекурсники избили младших студентов: возмутительное видео

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      Во Львовском высшем профессиональном училище технологий и сервиса старшекурсники избили младших студентов. Видео издевательств случайно оказалось в руках неравнодушных и только тогда получило огласку.

      Накажут ли хулиганов и что говорит администрация учебного заведения – выясняли журналисты 24 канала.

      К теме: Штрафы за буллинг – как в Украине будут наказывать за травлю

      На кадрах, снятых очевидцем конфликта, студенты третьего курса, которые учатся на поваров-кондитеров, идут выяснять отношения в комнату второкурсников.

      Буллінг у Львові
      На видео видно, как ребята выламывают дверь и начинают бить всех, кто проснулся

      В общежитии журналисты наткнулись на одного из парней, который снимал избиение. Парень рассказал, что студенты выпили и решили отомстить за какую-то обиду.

      Сначала издеваться над младшими "предлагали" и ему. Когда же отказался, начали избивать. И сказали: отпустят, если будет снимать драку на телефон.

      В дирекции училища заверили, что отреагируют на скандал. Кроме этого, отметили: трое нападавших уже не впервые нарушают дисциплину.

      Сильных повреждений нет. Мы предлагали снять побои, но родители не захотели. Всех нарушителей уже выселили из общежития,
      – заверила и. о. директора училища Оксана Чайковская.

      В областной администрации уже пообещали провести служебное расследование, в частности относительно работы педагогов. По мнению юристов, хотя родители жертв нападения в полицию не обращались, инцидент все равно заслуживает внимания правоохранителей.

      "Это попадает под признаки хулиганства, совершенного группой лиц. Это травля и преследования, где ответственность несут не только подростки, а их родители и руководители учебного заведения", – пояснил адвокат Олег Мицик.

      Булінг в українських школах
      Буллинг в украинских школах / инфографика 24 канала

      В училище сейчас общаются с родителями хулиганов и пострадавших. Жертвы буллинга временно прекратили обучение и поехали домой. А пока педагогический совет будет решать, исключать ли нападающих из учебного заведения.

      К слову, в декабре 2018 года Верховная Рада одобрила закон О противодействии буллингу. Он предусматривает наложение штрафов за травлю в учебных заведениях. Впоследствии этот закон подписал президент Петр Порошенко, а 19 января документ вступил в силу.

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      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Новости Львова
      Источник: 24 канал
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