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      Во время бунта в одесской колонии пострадали 13 сотрудников

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      Во время бунта в одесской колонии пострадали 13 сотрудников
      Во время бунта в одесской колонии пострадали 13 сотрудников / npu.gov.ua

      В Южной исправительной колонии №51 в Одессе 27 мая произошел бунт заключенных. В результате 13 сотрудников исправительных учреждений получили различные травмы и повреждения.

      Среди травмированных есть работники другой колонии – №14, которая расположена рядом, пишет "Громадське".

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      В Городской больнице №11З сообщили, что состояние пациентов стабильное и их жизни ничего не угрожает.

      Одиннадцать отправили на амбулаторное лечение, двух – госпитализировали. Один из них получил перелом основания черепа, другой – рану головы и закрытую черепно-мозговую травму,
      – рассказал главный врач Николай Турчин.

      Кроме того, еще четверо работников получили сотрясение мозга. Первых пострадавших доставили в медучреждение около часа дня. О пострадавших заключенных информации нет.

      Что произошло в одесской колонии, смотрите видео:

      Что произошло в колонии Одессы?
      В Южной исправительной колонии №51 на в Одессе 27 мая произошел бунт заключенных. Кроме того, на территории колонии начался пожар. Сначала сообщали о побеге заключенных. Якобы из колонии сбежали 15 заключенных, часть из них поймали. Однако, информация оказалась ложной. На самом деле правоохранители задержали не беглецов и нескольких сочувствующих, которые пришли в колонию поддержать узников.

      К колонии стянули военных Нацгвардии и спецназ, Люстдорфскую дорогу перекрыли. По словам заключенных, спецназ крайне жестко расправлялся с теми, кто взбунтовался.

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      Теги: Новости Украины Бунт в одесской колонии Новости Одессы Криминальные новости Полиция Чрезвычайное происшествие
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