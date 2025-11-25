Россияне абсурдным способом хотят "уладить" водный коллапс в Донецкой области

Россияне анонсировали проект строительства трубопроводов от рек Печора и Северная Двина, которые находятся в 2 – 2,5 тысячах километров от Донецка, для решения водного кризиса. Ситуация с водоснабжением в регионе продолжает критически ухудшаться.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко объяснил 24 Каналу, что этот проект настолько нереалистичен, как доставка айсберга из Антарктиды, а оккупационная власть просто кормит людей обещаниями вместо реального решения проблемы.

Могут ли россияне реализовать этот проект?

План по установке более 2 тысяч километров труб и помповых станций для транспортировки воды – чрезвычайно масштабный и сложный, даже сложнее нереализованного советского проекта по перенаправлению рек в Казахстане.

Обратите внимание! Жители оккупированных Донецка и Мариуполя оказались в критическом положении из-за углубления водного кризиса.

"Такие проекты хорошо показывают, что проблему фактически признали нерешаемой. Это даже не Беломорканал – у них нет столько политзаключенных, чтобы реализовать такие проекты. Сценарий предсказуем: кто-то защитит проект, кто-то украдет деньги, а люди будут продолжать носить воду в пакетах", – сказал Андрущенко.

Проблема с водой является критической по всей Донецкой области. Графики различаются – от одного раза в двое суток до одного раза в трое суток в разных населенных пунктах.

Но главная проблема в том, что даже эти графики не соблюдаются из-за уменьшения количества воды, а оккупационная власть не решается объявлять о введении еще более жестких ограничений.

Что означает обмеление Монаховского водохранилища для региона?

Масштаб кризиса можно оценить на примере Монаховского водохранилища, которое находится возле Макеевки.

"Оно обмелело настолько, что стало видно автобусы, затопленные еще в советское время. Это дает представление о глубине катастрофы – водоемы, которые были последними резервами на территории Донецкой области, исчезают", – отметил Андрущенко.

Ранее в этом водохранилище тренировались водолазы, именно для этого там в свое время специально затопили эти автобусы.

Полный масштаб последствий мы сможем осознать только через несколько лет. Ведь речь идет не просто о дискомфорте людей – это экологическая катастрофа, которая грозит превращением значительной части Донецкой области в пустыню,

– пояснил Андрущенко.

