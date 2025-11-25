Росіяни в абсурдний спосіб хочуть "владнати" водний колапс на Донеччині

Росіяни анонсували проєкт будівництва трубопроводів від річок Печора та Північна Двіна, що за 2 – 2,5 тисячі кілометрів від Донецька для вирішення водної кризи. Адже ситуація з водопостачанням у регіоні продовжує критично погіршуватися.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко пояснив 24 Каналу, що цей проєкт настільки нереалістичний, як доставлення айсберга з Антарктиди, а окупаційна влада просто годує людей обіцянками замість реального розв'язання проблеми.

Дивіться також: На ТОТ просять у російського уряду 40 мільярдів рублів: чим загрожує брак коштів на Луганщині

Чи можуть росіяни реалізувати цей проєкт?

План зі встановлення понад 2 тисяч кілометрів труб і помпових станцій для транспортування води – надзвичайно масштабний і складний, навіть складніший за нереалізований радянський проєкт з перенаправлення річок у Казахстані.

Зверніть увагу! Жителі окупованих Донецька та Маріуполя опинилися в критичному становищі через поглиблення водної кризи.

"Такі проєкти добре показують, що проблему фактично визнали невирішуваною. Це навіть не Біломорканал – у них немає стільки політв'язнів, щоб реалізувати такі проєкти. Сценарій передбачуваний: хтось захистить проєкт, хтось вкраде гроші, а люди продовжуватимуть носити воду в пакетах", – сказав Андрущенко.

Проблема з водою є критичною по всій Донецькій області. Графіки різняться – від одного разу на дві доби до одного разу на три доби в різних населених пунктах.

Але головна проблема в тому, що навіть ці графіки не дотримуються через зменшення кількості води, а окупаційна влада не наважується оголошувати про запровадження ще жорсткіших обмежень.

Що означає обміління Монахівського водосховища для регіону?

Масштаб кризи можна оцінити на прикладі Монахівського водосховища, яке знаходиться біля Макіївки.

"Воно обміліло настільки, що стало видно автобуси, затоплені ще за радянських часів. Це дає уявлення про глибину катастрофи – водойми, які були останніми резервами на території Донецької області, зникають", – зазначив Андрущенко.

Раніше у цьому водосховищі тренувалися водолази, саме для цього там свого часу спеціально затопили ці автобуси.

Повний масштаб наслідків ми зможемо усвідомити лише через кілька років. Адже йдеться не просто про дискомфорт людей – це екологічна катастрофа, яка загрожує перетворенням значної частини Донецької області на пустелю,

– пояснив Андрущенко.

Що ще відомо про ситуацію на окупованих територіях?