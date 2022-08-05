Как Варшава и Берлин рассорились из-за оружия для Украины на радость кремлю

Польско-немецкие отношения трудно назвать безоблачными. За более чем тысячелетнюю историю у них были свои взлеты и падения, положительные странички и, мягко говоря, не совсем. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Впрочем, в наши дни, когда и Польша, и Германия являются членами Европейского Союза, НАТО и многих других престижных организаций, подчеркивающих их принадлежность к прогрессивному мировому сообществу, эти государства столкнулись с довольно серьезным кризисом в двусторонних отношениях, причиной чего стали драматические события в Украине, которые, на первый взгляд, должны объединять, а не разъединять.

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Канцлер-нехочуха

Полномасштабная агрессия россии против Украины заставила западные демократии серьезно задуматься о помощи нашему государству. Одним из важных ее компонентов стали поставки передового вооружения, от которого без преувеличения зависит выживание Украины.

Одной из стран, объявившей о поставках оружия , оказалась Германия. Вначале такое решение восприняли достаточно положительно. Однако через три месяца после того, как Бундестаг одобрил поставку Киеву тяжелого вооружения, количество фактически поставленной техники абсолютно минимально.

В общем, ситуация создала довольно серьезное напряжение в украинско-немецких отношениях. Ведь сначала федеральный канцлер Олаф Шольц заявлял, что ФРГ передаст Украине оружие, когда другие страны также решат это сделать. Однако когда это все же произошло и оружие от партнеров начало поступать, Шольц начал искать все новые и новые оправдания отсутствия его поставок.

Например, он заявлял, что о прямых поставках танков и гаубиц из составов Бундесвера не могло быть и речи, поскольку это поставило бы под угрозу безопасность Германии и пространство НАТО. Что, по убеждению министра вооруженных сил Великобритании Джеймса Гиппи, не соответствует действительности.

Другой отмазкой главы немецкого правительства было то, что тяжелое оружие не могло быть доставлено, потому что Украина не знала, как им пользоваться. Однако и это было опровергнуто – на этот раз Соединенными Штатами, выразившими готовность учить украинских военных. Таких примеров еще немало. Итак, ситуация зашла в тупик…

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"Пропагандистская операция"

Чтобы и дальше избегать прямых поставок вооружения, Олаф Шольц изобрел альтернативу – обмен, согласно которому страны Центральной и Восточной Европы, в частности Польша, должны поставлять Украине старые советские танки. В то же время Берлин быстро заменит их на более современные бронники немецкого производства.

Канцлер убеждал, что модель, получившая название "Ringtausch" (немецкое слово, буквальное значение которого – "обмен кольцами на свадьбе"), будет более выгодной для Украины. Поскольку ВСУ получат те же танки советского образца, которые используются в Украине до сих пор, что теоретически позволит избежать обучения и материально-технического обеспечения, необходимые для обслуживания и ремонта немецких бронемашин.

Более того, по мнению Шольца, благодаря такому решению рф не знала бы, воюет ли она с обычными украинскими танками, или с техникой, предоставленной из Запада. Ведь глава правительства и чиновники Социал-демократической партии (СДП) Германии опасаются, что отправка Берлином оружия Киеву напрямую может спровоцировать москву и даже привести к Третьей мировой войне.

Несмотря на приемлемость идеи, за все время существования ФРГ достигла значительного прогресса только в заключении соглашения с Чехией. Другие потенциальные договоренности со Словакией, Словенией и Грецией застопорились на переговорах.

Особенно обострились отношения с Польшей, которая, веря в искренность намерений германских властей, в первые месяцы войны поставила в Украину около 280 танков Т-72. А затем обратилась за помощью к Берлину для обмена на такие образцы немецкого оборонпрома, как Leopard, Marder и т.д.

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Впрочем, этого не произошло. И немцы ограничились, по словам депутата Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родериха Кизеветтера, предложением по поставке только двадцати устаревших танков Leopard 2, и то "по одному в месяц с апреля 2023 года и по три в месяц с октября 2023 года".

Очевидно, такое положение вещей разозлило официальную Варшаву. Из-за чего она откровенно обвинила Берлин в невыполнении своих обязательств, а министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак назвал предложение канцлера Олафа Шольца "пропагандистской операцией".

Президент Польши Анджей Дуда, со своей стороны, хоть в одном из недавних интервью употреблял более мягкую риторику, однако заявил, что поляки "рассчитывали на любое количество немецких танков Leopard, даже не самых новых". Ведь, по его словам, "была срочная потребность восполнить пробелы" из-за поставок в Украину – государство, защищающее Польшу и Европу, учитывая Германию – модернизированных советских танков Т-72.

Вдобавок, польский лидер напомнил о возможном корне проблемы. А именно – строительство за каденции Ангелы Меркель газопровода "Северный поток-2", подчеркнув, что "это надо понимать как акт не только безразличия, но даже враждебности к нашей части Европы".

Есть ли выход

Примечательно, что ситуация встревожила не только правительство Польши, но и немецкий политикум. К тому же как членов коалиции, так и оппозиции.

"Сначала я решительно поддерживал идею Ringtausch, – поделился соображениями глава комитета по иностранным делам Бундестага и член СДП Михаэль Рот. – Несколько месяцев назад речь шла преимущественно о предоставлении Украине краткосрочной поддержки в виде оружия, которым тамошние солдаты могли бы пользоваться без длительной подготовки. К сожалению, пока это не увенчалось успехом".

"Это просто неадекватно", – выразил со своей стороны возмущение депутат от ХДС Родерих Кизеветтер, добавив, что все это наносит огромный урон репутации Германии в Восточной Европе.

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А глава фракции ХДС/ХСС Торстен Фрей заявил, что своей "игрой в прятки" коалиция нарушает постановление Бундестага, которое прямо призывает к поставкам тяжелого вооружения. Правда, предложив разрешение проблемы.

"Если канцлер будет оставаться бездейственным, мы должны как можно скорее разрешить этот конфликт на уровне парламента", – заявил немецкий политик.

Некоторые другие законодатели согласны с этим предложением. Так, Иоганн Вадефуль из ХДС считает, что парламентское большинство может принять резолюцию, которая будет давить на Шольца на этот счет. По его убеждению, если федеральное правительство не претворит идею в жизнь, Бундестаг должен будет принять решение.

Но так ли будет на самом деле? И поможет ли это выйти из тупика? Время покажет…

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Итоги

Как бы то ни было, спор вокруг Ringtausch породил довольно серьезный кризис между Берлином и Варшавой, который продолжается. Разрешится ли вскоре эта проблема? Пока трудно спрогнозировать.

Известно, что ситуация с оружием для Украины бросила большую тень на двусторонние отношения. И хотя президент Польши Анджей Дуда видит себя "сторонником хороших польско-немецких отношений", они пока далеки от таких. Что, конечно, не может не устраивать кремль.

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