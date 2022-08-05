Як Варшава та Берлін розсварилися через зброю для України на радість кремлю

Польсько-німецькі відносини важко назвати безхмарними. За більш ніж тисячолітню історію у них були свої злети і падіння, позитивні сторінки та, м’яко кажучи, не зовсім. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Втім, у наші дні, коли і Польща, і Німеччина є членами Європейського Союзу, НАТО та багатьох інших престижних організацій, що підкреслює їх приналежність до прогресивної світової спільноти, ці держави зіткнулися з доволі серйозною кризою у двосторонніх взаєминах, причиною чого стали драматичні події в Україні, які, на перший погляд, мали би об'єднувати, а не роз'єднувати.

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Канцлер-нехочуха

Повномасштабна агресія росії проти України змусила західні демократії серйозно замислитися над допомогою нашій державі. Одним із важливих її компонентів стало постачання передового озброєння, від якого, без перебільшення, залежить виживання України.

Однією з країн, яка оголосила про постачання зброї , виявилася Німеччина. На початках таке рішення сприйняли досить позитивно. Однак через три місяці після того, як Бундестаг схвалив поставку Києву важкого озброєння, кількість фактично поставленої техніки є абсолютно мінімальною.

Загалом ситуація створила доволі серйозне напруження в українсько-німецьких відносинах. Адже спочатку федеральний канцлер Олаф Шольц заявляв, що ФРН передасть Україні зброю тоді, коли інші країни також вирішать це зробити. Однак коли це все ж таки сталося й зброя від партнерів почала надходити, Шольц почав шукати дедалі нові й нові виправдовування відсутності її постачання.

Наприклад, він заявляв, що про пряме постачання танків і гаубиць зі складів Бундесверу не могло бути й мови, оскільки це поставило б під загрозу безпеку Німеччини та простір НАТО. Що, на переконання міністра з питань збройних сил Великої Британії Джеймса Гіппі, не відповідає дійсності.

Іншою відмазкою очільника німецького уряду було те, що важка зброя не могла бути доставленою, тому що Україна не знала, як нею користуватися. Однак і це було спростовано – цього разу Сполученими Штатами, які виразили готовність навчати українських військових. Таких прикладів іще чимало. Отже, ситуація зайшла у глухий кут…

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"Пропагандистська операція"

Щоб і надалі уникати прямих поставок озброєння, Олаф Шольц винайшов альтернативу – обмін, згідно з яким країни Центральної та Східної Європи, зокрема Польща, мають постачати Україні старі радянські танки. Натомість Берлін швидко замінить їх на більш сучасні панцерники німецького виробництва.

Канцлер переконував, що модель, яка отримала назву "Ringtausch" (німецьке слово, буквальне значення якого – "обмін обручками на весіллі"), буде більш вигідною для України. Оскільки ЗСУ отримають ті ж самі танки радянського зразка, які використовуються в Україні досі, що теоретично дозволить уникнути навчання та матеріально-технічного забезпечення, необхідних для обслуговування і ремонту німецьких бронемашин.

Ба більше, на думку Шольца, завдяки такому рішенню рф не знала б, чи воює вона зі звичайними українськими танками, чи з технікою, наданою із Заходу. Адже очільник уряду і високопосадовці Соціал-демократичної партії (СДП) Німеччини побоюються, що відправка Берліном зброї Києву напряму може спровокувати москву й навіть призвести до Третьої світової війни.

Попри прийнятність ідеї, за весь час її існування ФРН досягла значного прогресу лише в укладенні угоди із Чехією. Інші потенційні домовленості зі Словаччиною, Словенією та Грецією застопорилися у переговорах.

Особливо загострилися відносини із Польщею, яка, вірячи в щирість намірів німецької влади, у перші місяці війни поставила в Україну приблизно 280 танків Т-72. ​​А потім звернулася за допомогою до Берліна задля обміну на такі зразки німецького оборонпрому, як Leopard, Marder тощо.

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Втім, цього не сталося. І німці обмежилися, за словами депутата Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Родеріха Кізеветтера, пропозицією з постачання лише двадцятьох застарілих танків Leopard 2, та й то "по одному на місяць з квітня 2023 року та по три на місяць з жовтня 2023-го".

Вочевидь, такий стан речей розлютив офіційну Варшаву. Через що вона відкрито звинуватила Берлін в невиконанні своїх зобов'язань, а міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак назвав пропозицію канцлера Олафа Шольца "пропагандистською операцією".

Президент Польщі Анджей Дуда, зі свого боку, хоч в одному з нещодавніх інтерв'ю вживав м'якішу риторику, проте заявив, що поляки "розраховували на будь-яку кількість німецьких танків Leopard, навіть не найновіших". Адже, за його словами, "була термінова потреба заповнити прогалини" через поставки в Україну – державу, яка захищає Польщу та Європу, враховуючи Німеччину – модернізованих радянських танків Т-72.

На додачу, польський лідер нагадав про можливий корінь проблеми. А саме – будівництво за каденції Ангели Меркель газогону "Північний потік-2", наголосивши, що "це треба розуміти як акт не тільки байдужості, але навіть ворожості до нашої частини Європи".

Чи є вихід

Показово, що ситуація стривожила не лише уряд Польщі, а й німецький політикум. До того ж, як членів коаліції, так і опозиції.

"Спочатку я рішуче підтримував ідею Ringtausch", – поділився міркуваннями голова комітету із закордонних справ Бундестагу та член СДП Міхаель Рот. – "Кілька місяців тому йшлося переважно про надання Україні короткострокової підтримки у вигляді зброї, якою тамтешні солдати могли б користуватися без тривалої підготовки. На жаль, поки це не увінчалося успіхом".

"Це просто неадекватно", – висловив, зі свого боку, обурення депутат-хдсівець Родеріх Кізеветтер, додавши, що все це завдає величезної шкоди репутації Німеччини у Східній Європі.

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А голова фракції ХДС / ХСС Торстен Фрей заявив, що своєю "грою в хованки" коаліція порушує ухвалу Бундестагу, яка прямо закликає до поставок важкого озброєння. Щоправда, запропонувавши можливе вирішення проблеми.

"Якщо канцлер залишатиметься бездіяльним, мусимо якомога швидше вирішити цей конфлікт на рівні парламенту", – заявив німецький політик.

Деякі інші законотворці погоджуються із цією пропозицією. Так, Йоганн Вадефуль від ХДС вважає, що парламентська більшість може ухвалити резолюцію, яка тиснутиме на Шольца з цього приводу. На його переконання, якщо федеральний уряд не втілить ідею в життя, Бундестаг повинен буде ухвалитити рішення.

Та чи так буде насправді? І чи допоможе це вийти із глухого кута? Час покаже…

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Підсумки

Хай там як, суперечка довкола Ringtausch породила доволі серйозну кризу між Берліном та Варшавою, яка продовжує тривати. Чи вирішиться невдовзі ця проблема? Наразі важко спрогнозувати.

Відомо достеменно – ситуація зі зброєю для України кинула чималу тінь на двосторонні відносини. І хоча президент Польщі Анджей Дуда бачить себе "прихильником хороших польсько-німецьких стосунків", вони наразі є далекими від таких. Що, звісно, не може не влаштовувати кремль.

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