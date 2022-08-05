Вибір на користь присутності або відсутності осіб, винних у створенні для людства жахіть війни з тисячами жорстоко вбитих, покалічених та закатованих, зокрема, дітей. На росії звикли, що головне зло має бути обов'язково запроторене до клітки й, мов цирковий ведмідь, показане суспільству в різних куточках країни (сюжет відомого мультика про одного з богатирів). Однак, спробуємо розібратися в юридичних аспектах, перевагах та недоліках заочного розгляду.

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Обмеженість вибору

Передусім, слід підкреслити, що в України неширокий вибір механізмів для притягнення до відповідальності вищих посадових осіб рф за злочин проти миру. Що стосується національних судів (як українських, так і іноземних відповідно до принципу універсальної юрисдикції), то на заваді завжди ставатиме імунітет та спеціальні процесуальні норми.

Дана проблема нівельована статтею 27 Римського статуту Міжнародного кримінального суду, однак, МКС не має юрисдикції притягнути очільників рф до відповідальності за злочин агресії. Відтак, Україна опинилася в незручному становищі: навіть ратифікація Римського статуту з Кампалійськими поправками (“запускають” юрисдикцію щодо злочину проти миру) не допоможе покарати Z-команду, оскільки не матиме зворотної дії.

Відтак, єдиний варіант – створення Спеціального трибуналу щодо російської агресії, хоча й він – недосконалий, на чому неодноразово наголошували українські та міжнародні юристи. Такий суд, мов демократія у Черчілля, поганий вибір, але кращого наразі не існує.

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Що таке in absentia і як це допоможе жертвам російської агресії

In absentia – судовий розгляд справ за відсутності обвинуваченої особи. Тобто, Спеціальний трибунал працює навіть за умови, що путіна, мов Вільгельма ІІ або Омара аль Башира, не видають для відправлення правосуддя. Перевагами такої спеціальної процедури є:

можливість отримати обвинувальний вирок (при цьому – порівняно оперативно);

юридичне (хоча й опосередковане) визнання дій рф агресією щодо України;

створення правових підстав для конфіскації заморожених активів за кордоном;

збільшення довіри до міжнародного права.

Судовий розгляд in absentia дозволяє забезпечити визнання вини путіна й Z-команди, закріплюючи за ними вічний статус міжнародних злочинців з усіма наслідками (зокрема, неможливістю відвідувати держави, які визнаватимуть вироки).

Своєю чергою, це сприяє реалізації права на правду жертв російської агресії та нівелює можливість зловживати тлумаченням подій в історіографії, адже, на відміну від Резолюції ГА ООН від 2 березня 2022 року "Агресія проти України" (яка, до того ж не була ухвалена одноголосно) обвинувальний вирок, який набрав чинності, є остаточним юридичним актом.

Щобільше, для держав, які вже внесли необхідні поправки в існуюче законодавство (Канада, США) або перебувають на етапі розробки нових актів щодо конфіскації заморожених активів рф та її високопосадовців, подібний обвинувальний вирок стане переконливим аргументом для оцінки балансу ймовірностей та перепрофілювання коштів для відбудови України та компенсації жертвам російської агресії.

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Завершення діяльності Спеціального трибуналу ухваленням рішень сприятиме збільшенню авторитету міжнародного права та гарантуванню принципу невідворотності кримінальної відповідальності за міжнародні злочини.

Натомість у випадку відмови від судового розгляду in absentia за умови збереження існуючої розстановки сил на міжнародній арені та режиму всередині рф, довіра до міжнародного права може зникнути остаточно, адже кілька десятирічні безрезультатні процеси завершаться лише одним – природною смертю злочинців.

Недоліки процесів in absentia

Попри згадані переваги подібний формат судового розгляду має свої недоліки. Від загальноукраїнського розчарування та невдоволення неможливістю побачити путіна на лаві підсудних до вимог міжнародного права прав людини та міжнародного кримінального права.

Зокрема, обвинувачений має надати чітку й однозначну відмову від участі в судових слуханнях (більше – Рішення ЄСПЛ по справі "Пуатрімол проти Франції"). При цьому недостатнім є висвітлення кримінального провадження у ЗМІ з подальшим "мовчазним" самоусуненням особи. Крім того, МКС також не вважає проявом відмови втечу або переховування обвинуваченого від правосуддя (більше – Рішення Апеляційної палати по справі "Прокурор проти Руто й Санга").

Судові процеси без участі обвинуваченого, неодмінно, будуть розкритиковані окремими правозахисними урядовими (більше - Рішення КПЛ ООН по справі "Мелекі проти Італії") й неурядовими організаціями, а рішення за їхніми результатами – можуть бути визнані політично мотивованими.

У випадку судового розгляду in absentia обвинуваченому має бути надано абсолютне право на повторний розгляд його справи – а це необмежений простір для зловживання і затягування процесів, що, в результаті, підірве авторитет Спеціального трибуналу й міжнародного права в цілому.

Завдання з кількома відповідями

Вибір (не) на користь судового розгляду in absentia обумовлений низкою обставин: серед них не лише юридичні (зокрема, й формат самого Спеціального трибуналу: міжнародний/гібридний), але й політичні та соціальні (в тому числі ставлення українського суспільства). В актуальних умовах переваги від заочного формату підштовхують замислитися над нівелюванням його недоліків: адже міжнародне право прав людини не забороняє процеси in absentia як такі.

Окрім того, вже існує релевантна міжнародна практика. Так, Спеціальний трибунал по Лівану досить ефективно здійснював юрисдикцію без присутності обвинуваченого (більше – справа Саліма Джаміля Айяша) на основі Статуту, який може бути частково адаптований Україною.

Врешті, слід виходити з позиції інтересів жертв російської агресії, а вони, безсумнівно, полягають у забезпеченні справедливої компенсації та права на правду, а не в одвічних очікуваннях результатів полювання на путіна.

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