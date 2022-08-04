Казки про "якби"

2. Що якби Україна готувалася краще до війни, то могла б щось більше, ніж зсунути час із "2 – 3 місяць війни" на "4 – 5 місяць війни", коли б ми прийшли до США та їх союзників і сказали: "Дайте, будь ласка".

Варте уваги В місті, яке колись зустрічало світових зірок, тепер виливають екскременти з вікон

3. Що наш національний оперативно-такничний ракетний комплекс із запасом ракет в кілька десятків одиниць (бо більше б ми не потягнули) без спецбоєприпасу міг би радикально змінити хід війни на нашу користь – в той час, коли випущені московією 3 тисячі ракет не змінили самі по собі хід бойових дій на користь московії.

Вітаю із тим, що ваші уявлення далекі від реальності.

"Апетит" війни

Всім свідкам секти "ми могли би багато чого" нагадую, що зі щорічного бюджету ЗСУ приблизно 4,6 мільярда доларів (2,66% ВВП) в останні роки 2/3 йшло на грошове забезпечення армійцям. Бо ж в України найбільша після московії (не рахуючи Туреччини) армія в Європі, якої, як показала практика, не вистачило на прикриття надійно всіх рубежів.

Можна було би відтягнути момент, коли б ми пішли до США та їх союзників і почали б просити допомогу.

Але навіть якби ми використовували краще кожну гривню бюджету, із об'єктивних обмежень у формі відповідного рівня фінансування, який треба ділити на "утримання / навчання / розвиток + переозброєння" не вибралися б.

Особливо – в напрямку розвиток + переозброєння. Лише б трохи відтягнули час, коли пішли б до західних партнерів.

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Складний вибір

Свідки секти "ми могли б багато чого" в плані військового будівництва не розуміють те, що Україна до 24 лютого не мала розкоші одночасно і тримати найбільшу армію в Європі (під 40 бригад Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, морпіхів), щоб прикривати кордони із московією плюс республікою білорусь, плюс ООС, і робити серйозну модернізацію в напрямку безконтактних бойових дій, чого нам зараз не вистачає.

Розкоші такої не було. По суті був вибір. Або доволі чисельна армія, щоб якось прикрити кордони плюс ООС, яка буде зі зброєю 1960-х – 1980-х на доктрині Другої світової війни, плюс краща, ніж до 2014 року підготовка, плюс краще обслугоування / точкова модернізація і точковий розвиток, або винятково технологічні речі з розвідувально-ударними / вогневими комплексами + дальнім вогневим ураженням, яких не було б багато через технологічні і фінансові обмеження.

Радимо росіяни "еволюціонували" від цькувань безногих окупантів до танців трансвеститів на їх могилах

А чим Третьому Райху вилізла ставка лише на технології без необхідного масштабу під кінець Другої світової війни нагадувати не буду.

Тому в України в плані воєнного будівництва був вибір, бо були об'єктивні обмеження у вигляді відповідного рівня фінансування, через які як не скачи, але не перескочиш.

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