Сказки о "если бы"

2. Что если бы Украина готовилась лучше к войне, то могла бы что-то большее, чем сдвинуть время с "2 – 3 месяцев войны" до "4 – 5 месяцев войны", если бы мы пришли к США и их союзникам и сказали: "Дайте, пожалуйста".

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3. Что если бы наш национальный оперативно-тактичный ракетный комплекс с запасом ракет в несколько десятков единиц (потому что больше мы бы не потянули) без спецбоеприпаса мог бы радикально изменить ход войны в нашу пользу – в то время, когда выпущенные московией 3 тысячи ракет не изменили сами по себе ход боевых действий в пользу московии.

Поздравляю с тем, что ваши представления далеки от реальности.

"Аппетит" войны

Всем свидетелям секты "мы могли бы многое" напоминаю, что из ежегодного бюджета ВСУ примерно 4,6 миллиарда долларов (2,66% ВВП) в последние годы 2/3 уходило на денежное довольствие армейцам. Ведь у Украины самая большая после московии (не считая Турции) армия в Европе, которой, как показала практика, не хватило на прикрытие надежно всех рубежей.

Можно было бы оттянуть момент, когда мы бы пошли к США и их союзникам и стали просить помощи.

Но даже если бы мы использовали лучше каждую гривну бюджета, из объективных ограничений в форме соответствующего уровня финансирования, который нужно делить на "удержание/обучение/развитие+перевооружение", не выбрались бы.

Особенно – в направлении развитие + перевооружение. Лишь бы немного оттянули время, когда пошли бы к западным партнерам.

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Сложный выбор

Свидетели секты "мы могли бы многое" в плане военного строительства не понимают, что Украина до 24 февраля не имела роскоши одновременно и держать самую большую армию в Европе (под 40 бригад Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, морпехов), чтобы прикрывать границы с московией плюс республикой беларусь, плюс ООС, и производить серьезную модернизацию в направлении бесконтактных боевых действий, чего нам сейчас не хватает.

Роскоши такой не было. На самом деле был выбор. Или достаточно многочисленная армия, чтобы как-то прикрыть границы, плюс ООС, которая будет с оружием 1960-х – 1980-х на доктрине Второй мировой войны, плюс лучше, чем до 2014 года, подготовка, плюс лучшее обслуживание/точечная модернизация и точечное развитие, или исключительно технологические вещи с разведывательно-ударными/огневыми комплексами + дальним огневым поражением, которых не было бы много из-за технологических и финансовых ограничений.

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А чем Третьему Райху вылезла ставка только на технологии без необходимого масштаба на исходе Второй мировой войны, напоминать не буду.

Поэтому у Украины в плане военного строительства был выбор, потому что были объективные ограничения в виде соответствующего уровня финансирования, через которые как ни скачи, но не перепрыгнешь.

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